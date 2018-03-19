Dünyanın En Büyük Bataryası Konusunda Tesla’ya Rakip Çıktı!

İngiliz milyarder Sanjeev Gupta, Simec Zen Energy enerji ile birlikte Güney Avustralya'ya dünyanın en büyük güç depolama bataryasını inşa etmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında son yılların en çok konuşulan şirketlerinden biri olan Tesla, Güney Avustralya’da dünyanın en büyük bataryasının inşasını tamamlamıştı. Fakat görünüşe göre şirketin bu inanılmaz ürünü unvanını uzun süre koruyamayacak. İngiliz milyarder Sanjeev Gupta, Simec Zen Energy enerji ile birlikte aynı Avustralya eyaletine daha da büyük bir güç depolama bataryası inşa etmeyi planlıyor.

Sanjeev Gupta’nın Augusta Port'ta inşa edilecek dünyanın en büyük bataryası, Whyalla Steelworks'te geliştirme aşamasında olan bir güneş enerji çiftliğinin ürettiği enerjiyi depolamakla görevli olacak. Tamamlandığında 140 MWh kapasiteye sahip olacak olan batarya, 120 MW’a kadar çıkış gücü ile Tesla’nın 129MWh/100MW’lık güç sistemini geride bırakmış olacak.

Güney Avustralya hükumeti, son yıllarda gerçekleşen doğal afetler nedeni ile yaşanan büyük elektrik kesintileri sonucunda yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmeye mecbur kaldı ve ‘büyük’ bir güç depolama sistemi için Tesla ile anlaşma gerçekleştirdi. Bu yılın başında Güney Avustralya hükumeti ve Tesla, güneş enerji panelleri ve güç depolama sistemleri ile 50 bin eve enerji sağlayacak sanal enerji santralleri oluşturacaklarını açıklamıştı.