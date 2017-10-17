Tesla, Felaket Kurbanı Porto Riko’ya Batarya Gönderdi!

Geçtiğimiz haftalarda kabus gibi bir Maria kasırgası felaketi yaşayan adalar ülkesi Porto Riko’nun yaraları sarılmaya devam ediyor. Onlarca insanın hayatını kaybettiği ve binlercesinin evsiz kaldığı doğal afete son destek Elon Musk’un kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla’dan geldi.

Porto Riko’daki felaketin hemen ardından, Avustralya’da 30.000 kişilik bir şehrin ihtiyacını karşılayacak dev batarya inşaatına başlayan Tesla, aynı teknolojinin biraz daha küçüğünü şimdi de Porto Riko’ya kuruyor:

Geçtiğimiz hafta yaşanan felaketin yaralarını sarmak için elinden gelen desteği vereceğini ileten Elon Musk, sözünü tuttu. Güneş ve diğer doğal yollarla elde edilen elektrik enerjisini depolayan bataryalar, şirkete hiçbir ticari kazanç sağlamayacak. Musk’ın bu girişiminden sonra yerel ve ulusal Porto Riko yönetimleri, fizibilite çalışması için firma yetkileri ile buluştu. Ardından bu hafta sonu destek bataryaları hava yolu ile nakledildiler.

"Tesla Powerpack'leri Porto Riko'ya göndermeye başladı"

3,575 kiloluk Powerpack'ler 210 kWh'a kadar enerji depolayabiliyorlar. Ayrıca Tesla, bataryaların farklı bölgelere kurulumu için birçok çalışanını da bölgeye gönderdi. Musk ise Porto Riko’daki elektrik işçilerinin eğitilmesi için daha fazla yetkiliyi bölgeye göndereceklerini söyledi.

An itibarı ile Porto Riko'nun %13,7'sinde elektrik var. Ulusal yönetim, bu oranı aralık ayına kadar %95 civarına çekmeyi planlıyor ve Tesla’nın bataryaları bu hedefin büyük kısmını karşılıyorlar. 270’den fazla batarya istasyonunun kurulduğu bir enerji ağı projesi, en geç iki aya hazır olacak.

Önceki günlerde Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in yeni sanal gerçeklik teknolojisi Facebook Spaces ile Porto Riko'yu ziyaret ettiğini görmüştük. Onlarca insanın öldüğü yere sanal gerçeklikle gidip teknolojisini tanıtan Zuckerberg'in Elon Musk'tan öğreneceği çok şey var doğrusu.