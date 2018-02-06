Dünyanın En Büyük Hayvanının Eşsiz Yemek Ziyafeti

Yeni Zelanda yakınlarında çekilen bu drone görüntüleri, mavi balinaların dünyanın en büyük hayvanları olmalarına rağmen, en küçük hayvanlarıyla beslendikleri anı gözler önüne seriyor. Boyutlar düşünüldüğünde doğanın inanılmaz bir olayı ile karşı karşıya kalıyoruz.

Derin sularda dolaşan ortalama 200 ton ağırlığındaki bir canlının en küçük vücut hareketleri bile yüksek miktarda enerji gerektirir. Bu nedende dünyanın en büyük hayvanları olan mavi balinalar, oldukça seçici bir yemek menüsüne sahiplerdir.

Mavi balinalar, derin sularda bulunan kril adındaki canlı topluluklarıyla beslenirler. Bu toplulukların içinde planktonlardan ufak boyuttaki kabuklu karideslere kadar her şey vardır. Eğer çok büyük bir canlıyı, milyonlarca küçük canlı peşinde manevralar yaparken görürseniz, bu mucizevi olay hakkında daha da merakınız artar.

Yukarıda izlediğiniz görüntüler, mavi balinaların yemek seçimlerini nasıl yaptıkları hakkında detaylı bilgiler sunuyorlar. Natiaonal Geographic kaşiflerinden Leigh Torres tarafından yönetilen bir araştırma ekibi tarafından yakalanan görüntüler, Yeni Zelanda’nın yakınlarındaki bir açık deniz bölgesinde kaydedildi.

Balinaların yaptıkları bu devasa hareketler, yoğun miktarda enerji harcamalarına yol açarken, kril grubuna dahil olabilecek kadar küçük canlıların peşinden koşmaları oldukça ilginç. Görüntülerdeki mavi balina kril topluluğuna yaklaştıkça ağzını hafifçe açıp yan yan yüzerek manevralar yapıyor. Torres, bu görüntüleri, “Araba kullanırken her 100 metrede bir fren yapmış gibi enerji harcıyorlar. Balinalar, bir miktar kril ile beslenmek için bu frenleri ve manevraları dikkatli yapmak zorundalar” sözleriyle açıklıyor.

Kril içinde bulunan canlıların boyutları maksimum 2 santimetre. Mavi balinaların boyları ise 3300 santimetreyi (33 metreyi) bulabiliyor. Yani yaklaşık olarak 6/1000 oranındaki canlıları tüketiyorlar.

Torres, bu beslenme davranışlarından yola çıkarak, mavi balinaların hesaplanabilen kararlar verdiklerini söylüyor. Bu karar verme sürecini anlamak, araştırmacıların olumsuz çevresel koşulların sonucunda nesli tükenmekte olan hayvanları korumalarına yardımcı olabilir. Araştırma ekibinin verdiği detaylara göre pek çok insan faaliyeti, okyanuslardaki kril miktarını önemli ölçüde azaltıyor.

Balinaların yaşamaya devam etmesi için okyanuslarda bol miktarda kril bulunması gerekiyor. 1960’lı yıllarda avlanma yasağı getirilen mavi balinalar, yasaktan da anlayacağınız üzere sadece besin zorluğu çekmiyorlar. Aynı zamanda insanlar tarafından değerli yağları için avlanıyorlar.

Onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Moby Dick kitabını okuyabilir veya aynı kitabı konu alan Denizin Kalbinde filmini izleyebilirsiniz.