Dünyanın En Büyük Dağı Olan Everest’in Uzunluğu Tekrar Ölçülecek!

2015 yılında Nepal’de meydana gelen depremin ardından bir değişiklik olup olmadığını anlamak amacıyla Everest’in uzunluğu tekrar ölçülecek.

Hindistan, Everest’in yüksekliğinin tekrar ölçüleceğini duyurdu. 2015 yılında Nepal’de büyük bir deprem olduğunu belirten Hindistan hükümeti, bu sebeple dağın uzunluğunda bir değişme olup olmadığını belirlemek amacıyla yeni ölçümler yapılacağını açıkladı.

Küresel Konumlama Sistemi ve üçgenleme yöntemiyle ölçüm yapılacağını söyleyen topoğraf Swarna Subba Rao, bazı bilim insanlarının dağın yüksekliğinin azaldığına inandıklarını fakat bu konuda net bir kanıtın olmadığını belirtti.

Daha önce ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Nepal’deki depremin ardından Himalayaların büyük bir bölümünün 1 metre kadar azaldığını açıklamıştı. Bunun dışında uydudan alınan veriler, Everest’in yüksekliğinin azalmış olma ihtimalini güçlü kılıyor.