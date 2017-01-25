Dünyanın En Büyük E-Ticaret Sitesi Alibaba Hakkında 10 Bilgi

eBay, Amazon gibi şirketlerin arasından sıyrılarak dünyanın en büyüğü olan e-ticaret sitesi hakkındaki bazı bilgilerden bahsettik.

Alibaba, kendisine inanılmaz hedefler koyan ve de bunu sürekli olarak gerçekleştirmeyi başaran bir e-ticaret oluşumu. Öyle ki şirketin hedefleri arasında, önümüzdeki 20 yıl içinde 100 milyon kişiyi kendi sistemleri üzerinden iş sahibi yapmak var. Peki bu site neyin nesidir, kim kurmuştur, potansiyeli nedir gibi soruların cevaplarına bir bakalım.

Alibaba, 1999 yılında Çin’de kuruldu.

Geçtiğimiz yıl Walmart’ı geride bırakarak dünyanın en büyük perakendecisi oldular.

Şirketin toplam değeri tam 476 milyar dolar!

Gelecek hedefleri inanılmaz: 20 yıl içinde 100 milyon kişiyi kendi sistemleri üzerinden iş sahibi yapmak.

Şirketin kurucusu Jack Ma, bu işlemi bir apartman dairesinde gerçekleştirmiş.

Japonların ünlü bankası SoftBank’ın yönetim kurulu başkanı Masayoshi Son, Alibaba’daki cevheri çok önceden görerek şirketin ilk yatırımcılarından oldu.

2014 yılında inanılmaz bir işe imza attılar. Yalnızca Çin’de 2014 yılı içerisinde yapılan e-ticaretin %60’lık hacmini Alibaba oluşturdu.

Kısa bir süre önce yapılan duyuru ile Alibaba, bundan sonra Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin sponsoru olacak.

11 Kasım, Çin’de ‘Bekarlar Günü’ olarak kutlanır. Şirket, 11 Kasım 2016 tarihinde (yani yalnızca 1 günde) tam 17.8 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu, şirketin bir sene önce aynı tarihte elde ettiği gelirden 3.5 milyar dolar daha fazla gelir sağladığı anlamına geliyor.

Peki ismi neden Alibaba? Bununla ilgili detaylı bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz.