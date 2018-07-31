Araştırmacılar, yıllar sonra ziyaret ettikleri Île aux Cochons adasında yaşayan Kral Penguen ailesinin sayısının azalmaya başladığını fark etti.

Hint Okyanusu'nda bir ada olan Île aux Cochons, 1982 yılında yapılan araştırmalara göre yaklaşık 2 milyon penguene ev sahipliği yapmaktaydı. Ancak yıllar sonra bu sayının nedeni bilinmeyen bir şekilde düşüş gösterdiği tespit edildi. Bilim insanları, dünyanın en büyük Kral Penguen ailesinin nüfusunun, %88 oranında azaldığını açıkladı.

Île aux Cochons adasındaki mevcut penguen sayısını tespit etmek için araştırmacılar, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini ve helikopterlerden çekilen fotoğrafları bir arada inceledi. Toplam penguen sayısına ilişkin tahminlerin, kapladıkları kare görüntüleri temel alarak yapıldığı belirtildi. Araştırmacılar penguenlerin sayısının, Şubat 1982'de 2 milyon damızlık çifti iken Nisan 2017'ye gelindiğinde 200.000'e düştüğünü açıkladılar. Fransa'daki La Rochelle Üniversitesi'nde yazar ve ekolojist olan Henri Weimerskirch, düşüş oranının inanılmaz olduğunu belirtti.

Araştırmaya katılmayan Washington Üniversitesi Koruma Biyoloğu Dee Boersma ise yeni nüfus tahminleriyle ilgili tam olarak ikna olmadığını söyledi. Boersma, helikopterlerden ve uydulardan alınan ölçümlerin çok farklı olabileceğine ve aynı zamanda yıl boyunca farklı aylarda yapılan ölçümlerin nasıl değerlendirildiğinin sorgulanması gerektiğini belirtti. Araştırmacı, her şeye rağmen elde edilen kanıtların, koloninin genel olarak küçüldüğünü işaret ettiğini söyledi.

Bu rakamlara rağmen diğer adalardaki kral penguen popülasyonları, genel olarak sabit kalmıştır ki bu da Île aux Cochons adası için hem endişe verici hem de şaşırtıcıdır. Kolonideki küçülmenin nedeninin bir an önce bulunması gerekiyor çünkü hala koloni için aktif bir tehdit olabilir. Bu nedenle sorunu tanımlamak, koloninin daha da küçülmesini engelleyebilir. Araştırmacılar, penguenlerin ölümüne neden olabilecek birkaç olası senaryo hazırladılar. İlk senaryoya göre 1970'lerde adada keşfedilen vahşi kediler ve farelerin neden olduğu sanılıyor. İkinci senaryo olarak ise kene gibi parazitler ve kuş kolerası gibi hastalıklar düşünülmekte.

Boersma ise iklim değişikliğinin ve aşırı avlamanın suçlu olabileceğini söyledi. Kral penguenlerinin en sevdiği yemek olan Işıldakgiller, insanlar tarafından o bölgede avlanmaktadır. Koruma Biyoloğu Boersma, sadece tehlike altında olan türlerin yanı sıra diğer penguenlerin de yaşamlarının ve sayılarının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.