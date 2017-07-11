Sadece bir değil, son birkaç nesil onun hayalini kurdu veya onunla büyüdü. Yılların deviremediği dünya devinin tarihine kısa bir yolculuğun vakti geldi.

Hikaye, aslında bir marangoz olan Ole Kirk Kristiansen'in 1932 yılında, Danimarka'nın Billund kasabasında atıl durumdaki ahşapları oyuncak üretmek için kullanmasıyla başlıyor. Oğlu Godtfred Kirk Christiansen ise henüz 12 yaşında olmasına rağmen babasının yanında iş hayatına atılıyor.

1934 yılına kadar şirketleşen Ole'nin girişimi, "iyi oyun" anlamına gelen "leg godt" kelimesinden türetilen LEGO adını benimseyerek yoluna devam ediyor. İlk şirket logosu yazışmalarda, sevkiyat etiketlerinde ve diğer basılı materyallerde kullanılmaya başlıyor.

İlk üretim tezgahı 1932:

İlk logo 1934:

Kurucu Ole Kirk Kristiansen:

1936'da üretilen ahşap oyuncaklarda kullanılan "fabrika imalatı" ibareli logo ve oyuncaklar:

Fabrikanın, 1939 ve 1940'da hemen aşağıdaki logoyla ürettiği oyuncaklar için 10 çalışanı bulunuyordu. Bu logonun kullanımına 10 yıl boyunca devam edilecekti:

1949'da ahşap oyuncak devri kapandı. Bugünkü LEGO'nun temelleri olan tuğlalı parça üretimine geçildi. Logo da değişti tabi:

Ardından gelen süreçte firmanın işleri büyük hızlarla büyüdü. Fotoğrafta Kjeld Kirk Kristiansen'i, yani şu an görevde LEGO'nun başında olan kişiyi, kız kardeşleriyle LEGO oynarken görüyorsunuz. Yıl 1953:

Firma, bu yıllarda oval logo tasarımlarına geçmeye başladı. Bugünkü marka rengi standartlaştırılmamıştı ve örnekler genellikle katalog rengine bağlı olarak çeşitli varyasyonlarda mevcuttu, ancak aşağıdaki tasarım uzun süre değişime uğramadı:

Hemen aşağıda göreceğiniz logo ise 1965 yılında kullanılmaya başladı. Bu yıllar, firmanın dünya çapında üretim yapmaya başladığı yıllardı. Hemen altında ise LEGO'larla inşa edilmiş binaların üzerinde duran kurucunun oğlu Godtfred Kirk Christiansen'i görüyorsunuz:

Bugün kullanılan logonun temelleri, 1973 yılında aşağıdaki tasarımla atıldı. Bu yıllar, aynı zamanda meşhur lego figürlerinin ilk çıktığı yıllardı:

Günümüzdeki logo tasarımı ise 1998 yılından beri hiç değişmedi ancak firma, dijital dünyaya ve sinema sektörüne de adım attı. Bugün en sevilen oyuncak üreticisi olmanın yanı sıra, en sevilen bilgisayar oyunlarının ve sinema filmlerinin üreticisi konumunda: