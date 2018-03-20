Nimbus Data, bellek pazarının lideri olan Samsung'un en geniş kapasiteli SSD üreticisi unvanını 100TB kapasiteli ExaDrive DC100 ile elinden aldı.

Çok değil, yalnızca 1 ay önce Samsung, 30TB kapasiteli dünyanın en büyük SSD’sini tanıtarak bellek pazarındaki üstünlüğünü pekiştirmişti. Fakat Nimbus Data, 3D flaş belleği standart 3.5 inç SATA form faktörüne dönüştüren ExaDrive DC100 100TB SSD’sini tanıttı. Her ne kadar bu evde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir SSD olmasa da içine 20 milyon şarkı koyabileceğiniz kadar geniş bir kapasiteye sahip olduğunu söyleyebilirim.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu özel SSD, kapasitenin performanstan bile daha önemli olduğu sunucular için geliştirilmiştir. Saniyede 500MB veri yazmak, standart bir ev bilgisayarı için bir anlam ifade etmeyebilir. Bu SSD sayesinde bir veri merkezi, sunucu odası için geniş bir alan aramak yerine 100 petabaytlık veriyi tek bir rafa sığdırabilir. Bu da SSD’nin bulut servisleri, yapay zeka çalışmaları ve muazzam büyüklükte veri içeren teknolojiler için mücevher niteliğinde olduğunu gösteriyor.

Elbette böyle özel bir SSD’nin özel bir fiyatı da olacaktır. ExaDrive DC100 bu yaz satışa çıktığında fiyatının ne olacağını tahmin etmek için diğer iş sınıfı SSD’lere bir göz atabilirsiniz. Basit bir tahmin ile cihazın on binlerce dolarlık bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Dolayısı ile ona sahip olmak isteyenler bir duraksayacaktır. SSD kesinlikle güvenilir, fakat ona bir şey olursa kullanan şirketin kaybedecek çok şeyi olacak. Bu nedenle ona elmas muamelesi yapılsa yeridir.