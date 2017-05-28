Dünyanın En Büyük Teleskobu 2024 Yılında Açılıyor!

Kısa süre önce inşa çalışmalarına başlanan dünyanın en büyük teleskobu European Extremely Large Telescope (ELT), belirtilene göre 2024 yılında faaliyete geçecek.

Uzun yıllardır Dünya'nın dışındaki evreni keşfetmek, uzayda bir yaşam olup olmadığını öğrenmek için insanoğlu önemli çalışmalar yürütüyor ve tüm devletler büyük yatırımlarla uzay araştırmaları konusunda söz sahibi olabilmek için harcamalar yapıyor. Bu alanda öncü olan kuruluş her ne kadar Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) olsa da diğer ülkelerin de uzay araştırmaları konusunda önemli katkıları var.

Bu araştırmalar konusunda kritik adımlar atan diğer bir organizasyon olan Avrupa Güney Yarımküre Astronomik Araştırmalar Organizasyonu bir süredir dünyanın en büyük teleskobunu inşa etmek üzere planlar yapıyordu. Organizasyon, nihayet European Extremely Large Telescope ya da Türkçe karşılığıyla Avrupa'nın Olağanüstü Büyük Teleskobu projesinin inşa çalışmalarına başladı.

Şili'de inşa edilen bu optik teleskop 39 metre çapında aynaya ve 85 metre çapında dönen bir kubbenin içine entegre edilecek. Eğer her şey beklendiği gibi giderse bu teleskop 2024 yılında faaliyete geçecek ve bir süre boyunca 'dünyanın en büyük optik teleskobu' unvanını taşıyacak.