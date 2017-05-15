ExtraTorrent'e dünden beri erişim sağlanamıyor. Konu ile ilgili bir açıklamanın olmaması da kafaları iyiden iyiye karıştırdı.

Her gün milyonlarca ziyaretçisi bulunan ExtraTorrent, dünden beri çevrimdışı. The Pirate Bay’den sonra dünyanın en büyük torrent sayfası olarak kabul edilen ExtraTorrent’e dün hiçbir şekilde erişim sağlanamayınca, birçok kullanıcı sayfanın kapandığını düşündü. Bizzat sistem sunucusunun kapalı olduğunu gösteren Cloudflare bildirimi ile karşılaşan kullanıcıların aklına, bu sefer de ExtraTorrent’in mahkeme emriyle kapatılmış olduğu soruları geldi.

ExtraTorrent’in resmi Facebook sayfasından durum hakkında bir açıklama yapılmadığı için kullanıcılar iyiden iyiye meraklanmış durumda. ExtraTorrent, çevrimdışı olmasına rağmen sitenin eski imajı çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, EtHD ve ettv adlı popüler TV dağıtım grupları, The Pirate Bay ve diğer siteler aracılığı ile çalışmalarına devam ediyorlar. Bütün bunlar dışında ExtraTorrent’in resim barındırma sitesi olan Extralmage, şu anda çalışır vaziyette yoluna devam ediyor.

ExtraTorrent sayfasına şu anda ulaşılamamakla birlikte, Cloudflare sunucularında kaydedilmiş son online haline ulaşılabiliyor. Bu soruna neyin sebep olduğu şu anda bilinmiyor. Belki de yepyeni bir torrent sayfası kapatma çalışması ile karşı karşıya olabiliriz.