Dünyanın En Büyük Hava Aracı Test Uçuşlarını Tamamladı

Dünyanın üretilmiş en büyük hava aracı, test uçuşlarını başarıyla tamamladı.

Airlander 10 adındaki bu devasa hava aracı şimdiye kadarki birçok testini başarıyla tamamladı. Bu sayede bu helyum ile doldurulmuş devasa hava aracının ticari alanlarda da kullanılmasının yolu zamanla açılacak.

Sadece büyük bir balona benzese de Airlander 10 hava aracı, uçaklardaki, helikopterlerdeki ve uçak gemilerindeki bazı teknolojilere sahip durumda. Hava aracı üreticisi olan Hybrid Air Vehicles'a göre bu araç, insanlı haldeyken 6100 metre yükseklikte 5 gün boyunca sabit kalabiliyor. Airlander 10, 92 metre uzunluğu ile şu an uçabilen en büyük hava aracı durumunda.

Airlander 10, 10 Mayıs'ta toplamda 3 saat süren çeşitli testlerden geçti. Bu testler aracın kontrolü, gelişmiş iniş teknolojisi ve bunun gibi birçok noktanın kontrol edilmesini sağlıyor. 10 Mayıs'taki test Airlander 10'un üçüncü uçuşuydu. Öncelikle bu araç, HAV-304 adıyla 2012 yılında Amerika'nın istihbarat programı uçuşlarında yer aldı. Sonra daha Ağustos 2016'da daha gelişmiş ve yeniden adlandırılmış Airlander 10 ortaya çıktı.

Airlander 10'un baş test pilotu, test uçuşlarında uçağın mükemmel bir uçuş kabiliyetine sahip olduğunu belirtti. Üretici Hybrid Air Vehicles ise test ekibinin sonuçlardan oldukça tatmin olduğunu söyledi.

Üretici firma, Airlander 10'un ilerleyen zamanlarda arama kurtarma çalışmalarında, sınır kontrol görevlerinde, video çekimlerinde ve gözetleme görevlerinde kullanılabileceğini de ekledi.

Firma yetkilileri de açıklamalarında uçağın yolcu taşıyabilecek duruma gelebileceğini, yolcularına etkileyici bir uçuş deneyimi sağlayabileceğini ve uzak noktalara kargo transferleri yapabileceğini söyledi.