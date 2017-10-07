Dünyanın En Büyük Uçağının Sert İnişi Herkesi Korkuttu!

Emirates Havayolları'na ait olan Airbus yolcu uçağı, son zamanlarda Avrupa'yı etkisi altına alan Xavier fırtınası yüzünden inişte zor anlar yaşadı.

Emirates Havayollarına ait olan Airbus A380 tipli yolcu uçağının Almanya'nın Duesseldorf Havaalanı'na sert inişi kameralara yansıdı. Dubai-Duesseldorf seferini yapan yolcu uçağı, Xavier siklonunun neden olduğu şiddetli rüzgardan dolayı sert bir iniş gerçekleştirdi. Airbus A380 tipi uçağı indiren pilot, piste temas ettiği anda yön değiştiren dev uçağın kontolünü sağlamakta oldukça güçlük çekti.

Youtube üzerinden yayınlanan bu videoya yorum yapanlardan biri, uçağın inişini spor bir arabanın lastik yakmacasına benzetti. Son zamanlarda tüm Avrupa'yı etkisi altına alan Xavier fırtınası Almanya'da 7 kişinin ölümüne sebep olduğunu da belirtelim. Aşağıdan dev uçağın zorlu inişini izleyebilirsiniz.

Hava yolculuğu büyük tehlikelere sahip bir yolculuk türü gibi gözükse de, istatistiksel olarak en güvenilir taşımacılık biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Yine de uçak kazaları büyük oranda yüksek ölümlerle sonuçlanabiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hava taşımacılığı günden güne daha güvenli hale mi geliyor, yoksa yer taşımacılığı daha mı tercih edilir durumda?