Dünyanın En Büyük ve Güçlü X-Ray Lazeri Kullanıma Açıldı!

Avrupa tarafından 4 milyar TL'den fazla bütçe ayrılarak geliştirilen X-Ray Lazer, kullanıma açıldı.

Avrupa ülkelerinin son yıllarda birleşerek pek çok bilim projesi geliştirdiğine şahit oluyoruz. Bu projelerden birisi de 3.4 kilometre uzunluğunda, bilime ışık tutacak yeni bir makine olan Avrupa X-Ray Serbest Elektron Lazeri ya da kısa adıyla XFEL. Dünyanın en büyük ve en güçlü x ışını lazeri olan XFEL, Almanya’da yer alan Hamburg ve Schenefeld yakınlarında bir kasabada kuruldu.

İlk olarak 2007’de başlayan proje için 11 ülkenin ortaklık kurduğu ve 1 milyar Euro’dan fazla paranın gittiği bildiriliyor. Tam 10 yılın ardından bilimsel projelere katkı sağlamaya hazır bir konuma gelen proje ile geliştirilen makine, normal x-ışını lazerlerinden 200 kat daha hızlı ışık demeti üretebiliyor.

XFEL’in ana amacını partikül madde araştırmaya yardımcı olmak olarak açıklayan araştırmacılar, biyomolekül ve diğer biyolojik nanoparçacıkların 3 boyutlu yapılarını haritalamak için bu devasa cihazı kullanacaklar. İngiliz mühendisler tarafından tasarlanan geniş piksel detektörü bulunan ileri bir kamera kullanılarak daha önce hiç olmadığı gibi “moleküler anlık görüntüler” elde edebilecek bilim insanları, saniyede 4.5 milyon fps’de çekim yapacaklar.

İnsanoğlu, XFEL gibi projelerle bilinmeyen ufukları keşfetmeye devam ediyor. Gelecekte küçük boyutta moleküller, büyük boyutta ise uzay hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olabileceğiz.