Yaratıcılığın zirvesine çıkıp ortaya inanılmaz bir çalışma çıkartan arkadaş.

İşsizlik konusunda oldukça başarılı şeylere imza atan pek çok insan ile karşılaşmış ve haberlerimizde sizlere bahsetmiştik. Fakat o haberlerimizde de belirttiğimiz gibi; işsizlik ile yaratıcılık arasında oldukça ince bir çizgi var ve bu haberimizde bahsedeceğimiz kişi, kesinlikle olayın yaratıcılık kısmında (gerçi bir kişiden bahsedeceğiz diyoruz ancak bu muazzam işi başaran kişinin adını maalesef bilinmiyor).

Yapbozlar ile aranız iyi midir, ne kadar seversiniz bilemiyoruz ancak dünyanın en büyük yapbozunu merak ediyorsanız, o ünvan tam 33,600 parçadan oluşan Wildlife adında bir yapboza ait. 2015 yılında 'manne0708' adlı bir Reddit kullanıcısı, tam iki buçuk aylık bir sürenin sonunda yapbozu bitirmeyi başarmıştı. Fakat Sky adlı YouTube kanalında paylaşılan yeni bir video, ağızları açık bırakacak nitelikte.

Söz konusu videodaki kişi, dünyanın en büyük yapbozu Wildlife'ı tamamlamakla kalmıyor, üstelik bunu yaparken kullandığı stop-motion tekniği ile yapboz parçalarını Mario, Pac-Man, Tetris ve Space Invaders gibi efsaneleşmiş oyunlara dönüştürüyor. Video açıklamasında toplamda 800 saat civarı bir zamanda hazırlanıldığı belirtilen video, hem kendisi, hem arka plan müziği ile kelimenin tam anlamıyla muhteşem olmuş.