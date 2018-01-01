PewDiePie, Zoella gibi YouTuber’lar, YouTube izlenme ve abone olma sayılarında düşüşe geçti. Çevrimiçi abone sayısında büyük bir yavaşlama dönemine giren ünlü YouTuber’ların bu konuda neler yapacağı tam olarak bilinmiyor.

Business Insider, YouTube ve diğer sosyal ağlar için kanal istatistikleri yapan Social Blade verilerini analiz ederek kanalların büyüme hızını ve kanal görüntülenmesini araştırdı. Ortaya, büyük YouTube kanallarının yaşadığı düşüş göze çarptı.

Yıllardan beri çok büyük bir ivmeyle diğer YouTube kanallarını sollayarak lider konuma gelen Felix Kjellberg(PewDiePie), oyun oynamayı, vlog çekmeyi ve değişik durum videoları izlemeyi seven milyonlarca insanın ilgisini çekmiş bir isim. Yıllardan beri YouTube’un en ünlü ismi olarak göze çarpan PewDiePie, 2018’in başında 58.8 milyon aboneyle, dünyanın en büyük YouTube kanalı olma şerefini devam ettiriyor.

Kanal 2015’ten beri önemli ölçüde büyümüş olsa da son dönemde kanalın abone sayısında bir düşüş var. Bunun sebebi aslında belli. Dünyada PewDiePie ile ilgilenecek belirli bir sayıda YouTube kullanıcısı var ve bu kullanıcılar PewDiePie’yı zaten takip ediyor. Yani, YouTube’da PewDiePie’yı keşfedecek insan sayısı azalmış olabilir.

PewDiePie’ın kanal abone sayısındaki düşüşün yanı sıra izlenme sayılarında da bir düşüş yaşanıyor. Normalde düzenli olarak 300 milyon izlenmenin üzerinde bulunan kanal, 2017’de 180 milyona kadar düştü. Bir dönem 100 milyona kadar düşen PewDiePie izlenmeleri, insanların büyük YouTube kanallarından sıkıldığını gösteriyor olabilir.

Yavaşlama Diğer YouTube Kanallarında da Gözlemlendi

PewDiePie dışında Zoella, diğer bir deyişle Zoe Sugg da düşüş yaşayan kanallar arasında yer alıyor. Zoella’nın abone artışında da bir doyum olduğu gözlemleniyor.

Zoella dışında pek çok YouTube kanalında bu düşüş göründü. Minecraft vlogger’ı DanTDM, aynı yavaşlamayı yaşayan ünlüler arasında yer alıyor.

YouTube’da Yükselen İsimler de Yok Değil

Bu durum YouTube için kötü gözükse de, PewDiePie, Zoella gibi isimlerden giden izlenme sayıları başka YouTube kanallarında olumlu tepkiyle sonuçlanmış gibi duruyor. YouTube’da Philip DeFranco Show kanalı bu konuda istisna yaratan kanallardan.

DeFranco, 2017’de büyük bir yükseliş yaşayan kanallar arasında yer alıyor. Bu artış ona başarılı izlenme oranları kazandırdı.

DeFranco dışında H3H3Productions’da bu eğilimi olumlu yönde kullanan kanallar arasında yer alıyor.

Genel istatistiklere baktığımızda YouTube’un altın çağının yavaş yavaş geçtiğini görüyoruz, ancak bununla birlikte daha çok kanalla birlikte daha çeşitli bir platformun bizleri beklediğini düşünüyorum. Peki, sizce bu istatistikler sizler için ne ifade ediyor? Yorumlarınızı bekliyorum.