Çin, yenilenebilir enerjiye geçmek için büyük bir adım attı. Ülke dünyanın en büyük yüzen güneş enerjisi tarlasını kurdu.

Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olarak dikkat çekiyor. İnsan sayısının çoğunluğundan dolayı insanlar kalacak yer bulmakta bile zorlanıyor. Sanayi gücünün çok yüksek olduğu Çin'de, gerek sanayi gerekse de insan sayısı, ülkeyi ve dünyayı zehirlemeye devam ediyor. Ülkenin başkenti Pekin’de, insan sayısı ve enerji için kullanılan maddeler, şehirde normal bir şekilde gezmeyi engellemeye başlarken, birçok insanın maske takarak dışarıya çıkmaya başladı. Bu konuda Çin'in başkenti Pekin’de “sonunda” doğru bir adım atıldı. Tüm dünya ülkelerin örnek olacak bir davranışla denize boylu boyunca güneş enerjisi tarlaları yerleştiren Çin, bu tarlalardan enerjinin bir kısmını karşılamayı hedefliyor.

Fosil yakıt tüketimini bitirerek yenilenebilir enerjiye geçmesi gereken dünya üzerinde kurulmuş en büyük güneş enerjisi tarlalarından birini kuran Çin, 21.5 milyon insanı barındıran Pekin’in enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayacak. Yüzen güneş enerjisi tarlaları daha önce Hindistan ve Avustralya gibi ülkelerde de görülmüştü, ancak Çin kurduğu bu tesisle 40 megevatlık güç üretmeyi başararak tüm yüzen güneş enerjisi tesislerini geride bırakmayı başardı.

Yenilenebilir enerjilerde en büyük sıkıntı olarak gösterilen alan sıkıntısını denize koyarak ortadan kaldırmayı başaran Çin, 3 tarafı sularla kaplı olan Türkiye’ye de güzel bir fikir vermeli. Enerji tüketimi ve dünyaya yaydığı zehirli gazlar söz konusu olduğunda lider ülkelerden birisi olan Çin, bu hamleler ile adını daha çok ön plana çıkarmak istiyor olabilir.