38 ülke arasında yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın en çalışkan ülkeleri belli oldu. Ülkemizin de yer aldığı listede, bazı zengin ülkeleri son sıralarda görüyoruz.

Proje yönetim platformu Redbooth’un 38 ülke arasında yaptığı bir araştırmada, hangi ülkenin ne kadar çalışkan olduğu araştırıldı. Bireysel ve kurumsal işlerin baz alındığı araştırmada, verilen işi hangi ülkelerin daha çabuk bitirip hangi ülkelerin yavaş kaldığı gözlemlendi. Ülkemizin de aralarında olduğu 38 ülkenin araştırıldığı listede verilen işi en hızlı şekilde bitiren ülke Peru oldu. Yapılan işleri en hızlı şekilde yerine getiren Peru’yu sırasıyla İsveç, Endonezya, Çin ve Şili takip ediyor. 38 ülkenin yer aldığı listede, işi en kısa sürede bitirme konusunda 11. sırada yer alan ülkemiz hiç de fena sayılmayacak bir oran yakalamış gibi duruyor.

En kısa sürede işi bitirme oranları sıralaması

1-) Peru

2-) İsveç

3-) Endonezya

4-) Çin

5-) Şili

…

11-) Türkiye

Listenin son sırasına baktığımızda ise, zenginle fakirin en uç noktalarda olduğu ülkelerden olan Birleşik Arap Emirlikleri’ni ilk sırada görüyoruz. BAE’yi takip eden ülkeler sırasıyla Danimarka, Brezilya, Belçika ve Portekiz oldu.

En uzun sürede işi bitirme oranları sıralaması

1-) Birleşik Arap Emirlikleri

2-) Danimarka

3-) Brezilya

4-) Belçika

5-) Portekiz

Bu listenin dışında en hızlı olmasa da başlanan işi bitirme oranları da paylaşıldı. Bu listeye göre ülkemizi çok daha iyi bir noktada görüyoruz. Başladığı işi bitiren ülkelerde 1. sırada Çek Cumhuriyeti yer alırken, bu ülkeyi Finlandiya, Çin, İsrail ve Türkiye takip ediyor.

İşi bitirme oranları sıralaması

1-) Çek Cumhuriyeti

2-) Finlandiya

3-) Çin

4-) İsrail

5-) Türkiye