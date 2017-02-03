Dünyanın En Çarpıcı 'Hidrojen Motorlu' 10 Otomobili!

Otomobil dünyasında, 'hidrojen bombası' patlıyor. Elektrikli araç alternatifleri göz kamaştırıyor.

General Motors ve Honda, geçtiğimiz günlerde hidrojen temelli otomobilleri için ciddi hamlelerde bulundu. İki otomobil şirketi, 2020'den başlayarak hidrojen bataryalı otomobillerini kullanıcılar ile buluşturacak teknolojiler için öncelikli olarak 100 milyon dolara yakın yatırımda bulunacak.

Pek az kişi hidrojenle çalışan otomobillerin varlığından haberdar ve konu altyapıya geldiğinde elektrikli araçlar daha mantıklı gözüküyor.. ABD Enerji Bakanlığı'na göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 15.431 elektrik dolum istasyonu ve sadece 33 adet hidrojen destekli mimari var.

Yine de, gelecekte elektrikli araçlar için önemli bir alternatif haline dönüşecek hidrojen temelli otomobiller için yatırım yapan firmalar Honda ve General Motors ile kısıtlı kalmıyor.

Yeni teknolojinin en çarpıcı örneklerini sizin için derledik.

Honda Clarity

Honda Clarity, 2868 dolar imza parası ve aylık 369 dolarlık ücretle, Amerika'da kiralanabilecek araçlar arasında yer alıyor. Aracın hidrojen bataryaları, yaklaşık 500 kilometre menzile olanak tanıyacak.

General Motors - Amerikan Ordu Aracı

Model ismi henüz belirlenmeyen Amerikan Ordu-Arazi aracı, yıl içerisinde zorlu koşullarda boy gösterecek. 37 inçlik jantları ve aracın geniş boyutları, otomobil tutkunlarının aklını başından alacak.

Toyota Mirai

Hidrojen bataryalı araç, aslında 2014 yılında anayurdunda satışa sunulmaya başlandı. Ancak Amerika ve diğer dünya pazarlarında, yıl içerisinde yüzünü gösterecek.570 kilometreden fazla menzile sahip araç, birkaç dakika içerisinde şarj olabilecek.

Lexus'un İsimsiz Modeli

Toyota'nın lüks markası, 2020 yılında hidrojen bataryalı aracını gözler önüne serecek. İsmi ve detayları henüz açıklanmadı.

Audi'nin İsimsiz Modeli

Alman lüks otomobil firması da Detroit otomobil fuarında sergilediği konsept modelin ismini açıklamadı. Ancak 600 kilometre menzil ve 100 kilometre hıza 7 saniyede ulaşan motor ünitesi, kayda değer başarılar elde etmeye aday.

BMW'nin 2020 Mucizesi

BMW, hidrojen bataryalı otomobil için Toyota ile işbirliği yapacak. 2020'de yollara çıkacak kara roketi için anlaşmalar imzalandı bile.

Ford

Ford'un otomobili ilk kez, 2013 yılında düzenlenen fuarlarında kendini göstermişti. Nissan ve Mercedes ile yapılan işbirliği yapılacak. Modelin çıkış tarihi belirsiz.

Mercedes GLC F-Cell

Mercedes'in çarpıcı modeli, 550 kilometrelik menzili ile gelecek yıl tanıtılacak.

Nikola Moto Company

Diğerlerinden farklı olarak kamyon sınıfında yerini alacak bu modelin menzili 300 kilometre seviyesinde. Araç kiralık olarak kullanıma açılacak ve 5000 ile 7000 dolar aylık bedel talep edecek.

Riversample

Adını yeni duyduğumuz Gallerli üretici, Hidrojen bataryası ile çalışan aracını yıl içerisinde satışa sunacak. Son hız veya diğer teknik değerlerden bahsedilmese de, otomobilin menzili 480 kilometre dolaylarında.

Pininfarina

Ferrari ile yaptığı ortak projeler ile tanınan İtalyanların otomobili, 100 kilometreye sadece 3.3 saniyede ulaşacak. Son hız 250 kilometreyi aşıyor. 2.5 milyon dolar değerindeki uzay aracının çıkış tarihi ise belirsiz.