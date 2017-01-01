Bu Yıl İlk Kez Dağıtılan Steam Ödülleri'nin Kazananları Belli Oldu

İlginç ve bir o kadar samimi Steam Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Kazananlar arasında hem yeni oyunlar, hem de yıllardır oynanan ve oyun dünyasına adını kazımış oyunlar bulunuyor.

Yıllardır piyasaya çıkan en iyi oyunların değerlendirildiği oyun ödülleriyle karşılaşıyoruz ancak tüm oyun ödülleri klasik olarak görkemli duyurular ve "Yılın En İyi Spor Oyunu" gibi basit kategorilerle düzenleniyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen Steam Ödülleri ise yaratıcı isme sahip kategorilerle sıkıcı kategorilerden kurtulmuş bir şekilde en iyi oyunları ödüllendirdi.

"Sadece 5 Dakika Daha", "Zamanın Eksitmediği" ve "Sarılmaya En Çok İhtiyacı Olan Kötü Adam" gibi samimi toplam 10 kategoride verilen ödüllerde kazananlar Steam kullanıcılarının oyuyla belli oldu.

Tüm kategoriler ve kazananları ise şu şekilde:

Sarılmaya En Çok İhtiyacı Olan Kötü Adam Ödülü: Portal 2

Ben Bu Oyunun Ödül Kazanmadan Önce de Güzel Olduğunu Düşünüyordum Ödülü: Euro Truck Simulator 2

Zamanın Eskitemediği Ödülü: The Elde Scrolls V: Skyrim

Sadece 5 Dakika Daha Ödülü: Counter Strike: Global Offensive

Dostum, vay canınaaaaa! Ödülü: GTA 5

Oyun İçinde Oyun Ödülü: GTA 5

Ağlamıyorum, Gözüme Bir Şey Kaçtı Ödülü: The Walking Dead

Bir Çiftlik Hayvanının En İyi Kullanımı Ödülü: Goat Simulator

Bum Bum Ödülü: Doom

Sevgi / Nefret İlişkisi Ödülü: Dark Souls 3