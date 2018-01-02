Her yıl teknoloji severler tarafından büyük bir merakla beklenen ve teknoloji firmalarının bu yıl içerisinde çıkaracağı ürünleri tanıtacağı CES 2018'de bizi neler bekliyor buna bir göz atacağız.

9 Ocak'ta Amerika'nın Las Vegas kentinde düzenlenecek olan ve 3 gün boyunca teknoloji severlerin gözünün kulağının burada olacağı, The Consumer Electronics Show 2018 için (CES 2018) geri sayım sürüyor. Önümüzdeki yıl içerisinde göreceğimiz hemen hemen bütün teknolojik inovasyon, cihaz ve tasarımların beğeniye sunulacağı fuarda, bu sene için beklentilerimizi farklı kategorilerde sizler için derledik.

Bilgisayar

CES 2018'de binlerce farklı bilgisayar duyurulmasını tabi ki beklemiyoruz ancak gelecek olan cihazlarla ilgili bir çok bilgi açıklanacaktır. Bu senenin teması olarak, düşük güç tüketimine sahip, şarj ömrü daha uzun olan laptop'lar duyurulması bekleniyor. Bunun dışında geçtiğimiz sene HP ve Asus'un duyurduğu, Snapdragon destekli Windows10S'ler ile ilgili yeni bir duyuru da gelebilir.

Mobil

Mobil alanda bu senenin, en azından amiral gemilerinin duyurulması konusunda sönük geçebileceğini tahmin ediyoruz. Nitekim şirketler büyük çaplı duyurularını, Şubat ayında Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ne saklıyorlar. İşin açıkçası bir süre öncesine kadar Samsung'un fuar içerisinde Galaxy S9'u duyuracağı dedikoduları vardı ama bir çok kaynaktan bu yalanlandı. Bunun yanında Huawei'nin fuara ciddi bir biçimde hazırlandığı konuşuluyor.

Giyilebilir Teknolojiler

İşin açıkçası 2017 senesi giyilebilir teknolojiler için adeta bir felaket oldu. Özellikle büyük şirketlerin, akıllı saatlerini pazarlamak için müşterilerini amiral gemisi telefonlarını sattırmakta başarısız olması üzerine bu sene bu alanda pek bir duyuru beklemiyoruz. Buna karşın Android telefonlar için bir kaç yan şirketin ekonomik ürünler duyurması olası. Fossil cephesinden bir duyuru geleceği konusunda kulaklara çalınan dedikodular mevcut.

Televizyon ve Ev Sineması

Çok büyük sükse yaratacak açıklamalar veya duyurular gelmese de, her sene fuar televizyonlara ayırılan alanlara ve firmaların yeni cihazlarını tanıtımına sahne oluyor. Sony ve LG'nin yine 4K ve Dolby HDR ile gelen televizyonlarını duyurması, Samsung'un ise HDR10+ destekli televizyonlarla fuara renk katması bekleniyor. Şu an için 4K destekli televizyonlarda beklenen fiyat düşüşü henüz gerçekleşmediği için, 2018'in 4K'ya geçiş için uygun sene olmasını beklemek durumundayız.

Oyunlar

Açıkçası firmalar oyunlara özgü duyurularını E3 ve Comic-Con gibi fuarlara saklıyorlar. Bu sebeple CES 2018'de işin donanım tarafında bir kaç duyuru ve lansman bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu sene de Razer'ın oyunculara özgü bir kaç yeni ekipman duyurma olasılığı yüksek. Özellikle Razer Phone için, şirketin bir kaç oyuncu ekipmanı planladığını biliyoruz. HTC Vive ve Oculus Rift ile ilgili muhtemelen yeni bilgiler ve modeller görebiliriz. VR piyasasına hep temkinli yaklaşan Microsoft'tan da bir sürpriz gelmesi olası.

Teknoloji meraklıları olarak 9 Ocak'ta büyük bir heyeanla yeni gelişmeleri takip ederek sizlere anı anına aktarmaya çalışacağız. Bakalım CES 2018 beklenmedik sürprizler ve bomba haberler içerecek mi?