YouTube'da dünyanın en çok izlenen videosu olan Despacito, iki siber korsan tarafından siteden kaldırıldı. Siber korsanlar, Shakira gibi ünlü isimlerin de şarkı başlıklarını değiştirerek 'Özgür Filistin' yazdılar.

Kısa süre önce 5 milyar izlenmeyi aşarak adını müzik ve YouTube tarihine altın harflerle yazdırmayı başaran Luis Fonzi’nin Despacito müzik klibi, Vevo YouTube kanalına saldırı gerçekleştiren Prosox ve Kuroi'sh adlı iki siber korsan tarafından kaldırıldı. Saldırıdan Shakira, Selena Gomez, Drake veTaylor Swift gibi Vevo kanalları olan diğer sanatçılar da etkilendi.

LuisFonziVEVO kanalını ele geçiren siber korsanlar, ilk olarak Despacito’ya ait klibin küçük resmini La casa de papel dizisine ait bir görsel ile değiştirdi. Bununla da yetinmeyen siber korsanlar, 5 milyarın üzerinde izlenmeye sahip olan klibi YouTube’dan tamamen kaldırdı.

Vevo’nun resmi YouTube kanalı da saldırıdan payını aldı. Kanalın ana sayfasında bulunan videonun adını X- Hacked by Kuroi'sh & Prosox olarak değiştiren siber korsanlar, ayrıca videonun altına da ‘Özgür Filistin’ yazdılar.

Vevo’ya ilgili saldırıyı gerçekleştiren Prosox adlı siber korsan, Twitter üzerinden YouTube’a bir açıklamada bulunmaktan da çekinmedi. ‘‘Hepsi sadece eğlence için. script ‘youtube-change-title-video’ kullandım ve hack’ledim yazdım. Beni yargılama, YouTube’u seviyorum.’ yazan Prosox, YouTube resmi Twitter hesabını da tweet'e etiketledi.