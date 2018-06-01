Satışa çıktığı 8 yıllık süreçte 320 binden fazla satış gerçekleştirerek dünyanın en fazla satan elektrikli otomobili unvanını ele geçiren Nissan Leaf'in üstü açık versiyonu tanıtıldı.

Sıfır Emisyonlu Toplum Forumu’nda dikkatleri üzerine çeken Japon otomotiv devi Nissan, piyasaya çıktığı 2017 yılından bu yana dünya çapında 320 binden fazla satarak dünyanın en çok satan %100 elektrikli otomobili LEAF’in üstü açık versiyonu olan Nissan Leaf Open Car'ı tanıttı.

Geçtiğimiz dönemde New York Otomobil Fuarı öncesinde düzenlenen ‘Dünyanın En İyi Otomobilleri’ ödülleri etkinliğinde ‘Dünyanın En Çevreci Otomobili’ seçilmiş olan Nissan Leaf, ayrıca Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı’ndan da (EuroNCAP) 5 yıldız almayı başarmıştı.

Tek şarj ile 243 kilometre katedebilen Nissan Leaf, 147 beygir gücünde bir motora sahip. Aracın başlangıç fiyatı ise 29 bin dolar. 2010 yılından bu yana satışta olan araç yalnızca anavatanı Japonya’da 100 binin üzerinde satmayı başardı. Nissan’ın bu muhteşem başarısı, elektrikli otomobil konusunda diğer markaları da heyecanlandırıyor.