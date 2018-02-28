Dünyanın en dayanıklı canlısı olarak bilinen su ayısının (tardigrat) yeni türleri Japonya'da bir otoparkta bulundu.

Kısaca dünyanın hatta bilinen evrenin en güçlü canlısı diyebileceğimiz; bazen yosun yavruları veya su ayıları olarak da adlandırılan ve sazlıklar, yosunlar, çürümüş yapraklar ve topraklarda yaşamaktan hoşlanan sekiz ayaklı mikroskobik bir canlı çoğu kez içeriklere konu olmuştur. Bildiğiniz gibi bu canlı aşırı sıcak, basınç ve soğuktan hiçbir şey olmamış gibi çıkarak yaşamını devam ettirebilecek dayanıklılıktadır. Hatta kıyametten dahi sağ çıkabileceği söyleniyor. Su ayıları üzerinde yapılan bazı deneyler bu canlının 30 yıl boyunca donmuş halde beklemesine karşın tekrar canlanabildiğini göstermişti.

Asıl adı Tardigrat olan su ayısının şu ana kadar tanımlanmış 1000 ayrı türü bulunuyordu. Hatta yalnızca Japonya'da bilinen 167 tür bulunuyordu. Macrobiotus shonaicus adlı yeni türle bu sayı 168'e yükselmiş oldu. Yeni tür Japonya'nın Tsuruoka kentindeki beton bir otoparkta bulunan yosun topluluğunun içerisinde bulundu. Adı ise bulunduğu bölge olan Shōnai'den esinlenerek verildi.

Polonya'daki Jagiellonian Üniversitesi'nden Daniel Stec başkanlığındaki araştırma ekibi, park alanından alınan yosun örneğinde bu türden 10 tane buldu. Bulunan numuneler daha fazla su ayısı üretmek ve daha iyi analiz yapmak için laboratuvara götürüldü. Araştırmacılar, faz kontrast mikroskopları ve taramalı elektron mikroskopları kullanarak fiziksel özelliklerini inceledi. Bilim insanları yaptıkları DNA incelemesinde bulunan türleri diğer bilinen türlerden ayıran 4 farklı moleküler genetik belirteç keşfetti. Yani bir su ayısı türünün daha kıyamet senaryolarından sağ çıkacağı anlaşılmış oldu.