Dünyanın en değerli markalarının belli olması, otomotiv devlerinin değerlerini de ortaya çıkardı. İşte en değerli 10 otomotiv şirketi.

Otomobil teknolojisi her ne kadar mekanik bir teknoloji gibi görünse de, günümüzde otomobiller için mekanik ile dijital teknolojinin birleştiğini söylemek mümkün. Hal böyle olunca da dijital teknolojiyi modellerine en iyi şekilde aktaran şirketler, rakiplerine göre çok daha ön plana çıkabiliyor.

Kantar ve WPP’nin BrandZ Top 100 Global Brands 2018 raporunu yayınlamasıyla birlikte dünyanın en değerli otomobil markaları da belli olmuş oldu. Dünyanın en değerli ilk 10 otomotiv markasından 7’sini Alman ve Japon otomotiv devleri oluşturuyor. Listede 2 Amerikan markası bulunurken bir de Hintli marka bulunuyor.

Yukarıdaki listede en dikkat çekici nokta Ford’un dünyanın en değerli dördüncü otomobil markası olmasına rağmen geçtiğimiz yıla göre %2 oranında değer kaybetmiş olması. Buna karşın bir diğer Amerikan markası olan Tesla, son bir yılda %60 değer kazanarak inanılmaz bir çıkış gerçekleştirmiş durumda.