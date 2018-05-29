Dünyanın en değerli 100 markası açıklandı. En değerli 10 marka içine ilk kez iki Çinli şirket birden girmeyi başardı. Ayrıca ABD dışındaki şirketler, ABD'li şirketlerden daha fazla büyüme gösterdi.

Kantar ve WPP, dünyanın en değerli 100 markasının yer aldığı ‘BrandZ Top 100 Global Brands 2018’ raporunu yayınladı. Raporda yer alan 100 şirketin toplam değeri geçtiğimiz yıla göre %21’lik bir artış göstererek 4.4 trilyon dolara ulaştı.

Listenin tepesinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi Google ve Apple bulunuyor. Listenin birinci sırasındaki Google, %23 değer artışı ile 302.1 milyar dolarlık değere ulaşırken, 2. sıradaki Apple, değerini %28 arttırarak 300.6 milyar dolara ulaşmayı başardı.

Listedeki dikkat çekici bir detay, ilk kez iki Çinli şirketin birden dünyanın en değerli 10 şirketi arasına girebilmesi oldu. Tencent, listenin 5. sırasında kendine yer bulurken, Alibaba da 9. sıradan ilk 10’a girmeyi başardı.

Bir diğer ilk ise Birleşik Devletler merkezli olmayan şirketlerin, Birleşik Devletler merkezli şirketlerden daha hızlı büyümesi oldu. Birleşik Devletler merkezli şirketler ortalama %19 büyüme kaydederken, Birleşik Devletler merkezli olmayan şirketler %24 büyüdü.

Geçtiğimiz yıla göre en fazla büyüme gerçekleştiren şirketler, Amazon ve Tencent gibi müşterilerini işlerinin merkezine koyan şirketler oldu. Ayrıca listenin 9. sırasında yer alan Alibaba da %92’lik yıllık büyüme ile dikkatleri üzerine çekti.

WPP’nin yayınlamış olduğu BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2018 raporuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca dünyanın en değerli 10 şirketini de aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.