Dünyanın En Değerli 20 Markası Açıklandı!

Dünyanın en ciddi danışmanlık şirketlerinden Interbrand, ‘Global Top Brand 20’ listesini açıkladı.

Yıllar geçtikçe bazı şirketler servetlerine servet katıyorlar, bazıları yerlerinde sayıyorlar, bazıları da türlü sebeplerle düşüş yaşıyorlar. Dünyanın en saygın danışmanlık şirketlerinden olan Interbrand, gezegenin en değerli ilk 20 markasını açıkladı. Birçok kişinin yüksek maaş ve iyi çalışma koşullarında çalışmayı hayal ettiği bu şirketlerin hangileri olduğuna bir bakalım:

H&M - Marka değeri: 22,681 milyar dolar

Louis Vuitton - Marka değeri: 23,998 milyar dolar

Nike - Marka değeri: 25,034 milyar dolar

Oracle - Marka değeri: 26,552 milyar dolar

Cisco - Marka değeri: 30,948 milyar dolar

Facebook - Marka değeri: 32,593 milyar dolar

Intel - Marka değeri: 36,952 milyar dolar

Disney - Marka değeri: 38,790 milyar dolar

Mc Donald's - Marka değeri: 39,381 milyar dolar

BMW - Marka değeri: 41,535 milyar dolar

General Electric - Marka değeri: 43,130 milyar dolar

Mercedes-Benz - Marka değeri: 43,490 milyar dolar

Amazon - Marka değeri: 50,338 milyar dolar

Samsung - Marka değeri: 51,808 milyar dolar

IBM - Marka değeri: 52,500 milyar dolar

Toyota - Marka değeri: 53,580 milyar dolar

Microsoft - Marka değeri: 72,795 milyar dolar

Coca Cola - Marka değeri: 73,102 milyar dolar

Google - Marka değeri: 133,252 milyar dolar

Apple - Marka değeri: 178,119 milyar dolar