Dünyanın En Değerli 20 Markası Açıklandı!

Yıllar geçtikçe bazı şirketler servetlerine servet katıyorlar, bazıları yerlerinde sayıyorlar, bazıları da türlü sebeplerle düşüş yaşıyorlar. Dünyanın en saygın danışmanlık şirketlerinden olan Interbrand, gezegenin en değerli ilk 20 markasını açıkladı. Birçok kişinin yüksek maaş ve iyi çalışma koşullarında çalışmayı hayal ettiği bu şirketlerin hangileri olduğuna bir bakalım:
H&M - Marka değeri: 22,681 milyar dolar
Louis Vuitton - Marka değeri: 23,998 milyar dolar
Nike - Marka değeri: 25,034 milyar dolar
Oracle - Marka değeri: 26,552 milyar dolar
Cisco - Marka değeri: 30,948 milyar dolar
Facebook - Marka değeri: 32,593 milyar dolar
Intel - Marka değeri: 36,952 milyar dolar
Disney - Marka değeri: 38,790 milyar dolar
Mc Donald's - Marka değeri: 39,381 milyar dolar
BMW - Marka değeri: 41,535 milyar dolar
General Electric - Marka değeri: 43,130 milyar dolar
Mercedes-Benz - Marka değeri: 43,490 milyar dolar
Amazon - Marka değeri: 50,338 milyar dolar
Samsung - Marka değeri: 51,808 milyar dolar
IBM - Marka değeri: 52,500 milyar dolar
Toyota - Marka değeri: 53,580 milyar dolar
Microsoft - Marka değeri: 72,795 milyar dolar
Coca Cola - Marka değeri: 73,102 milyar dolar
Google - Marka değeri: 133,252 milyar dolar
Apple - Marka değeri: 178,119 milyar dolar
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