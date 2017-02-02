Dünyanın En Değerli Markası Artık Apple Değil!

Dünyanın en değerli markaları listesinde bir süredir zirvenin sahibi olan Apple, sektördeki önemli rakiplerinden biri olan Google tarafından birincilikten indirildi.

Teknoloji sektörünün devleri, iş dünyasını da domine etmeye devam ediyor. Gerek dünyanın sayılı milyarderleri, gerekse değerleri dolayında en popüler şirketler, hep teknoloji sektöründen çıkmakta.

Hatta bu devler sektöre ağırlıklarını öylesine koymuşlar ki, zirvedeki birini yalnızca en büyük rakiplerinden olan, aynı sektördeki bir diğer firma indirebiliyor.

Bağımsız danışmanlık firması Brand Finance'ın yayınladığı 2017 yılı Global 500 adlı rapora göre, geçtiğimiz yıla kıyasla marka değeri bağlamında %24'lük artış ile 109,5 milyar dolara yükselen Google, Apple'ı geçmeyi başarmış.

Geçtiğimiz yıla kıyasla %27'lik azalma ile değeri 107,1 milyar dolara düşen Apple, artık 'Dünyanın En Değerli Markaları' listesinde Google'ın gerisinde, ikinci sırada bulunmakta. Bu sonuç ile birlikte, 2011 yılından beri üst üste 6 yıl boyunca zirvede olan Apple'ın da bu serisi bozulmuş durumda.

"Müşterileri Apple'a olan güvenlerini kaybediyorlar"

Brand Finance'ın raporunda oldukça çarpıcı notlar da yer almakta. Bunlardan en fazla dikkat çekenlerinden biri Apple ile alakalı. Rapora göre Apple, müşterilerinin iyi niyetini aşırı derecede sömürmüş durumda.

"Apple Watch gibi yeni ürünler önemli gelir oluşturmakta başarısız oldu ve şirket tüketicilerinin arzuladığı yenilikçi teknolojileri ortaya koyamadı" ifadesine de yer verilen raporda, müşterilerin firmaya olan güveninin de azalmaya başladığı belirtilmiş. Ancak tüm bunlara karşın Apple, 78,4 milyar dolar gelir ve 17,89 milyar dolar kâr beyanı ile son çeyrekte rekor kırmayı da başarmış.

İstikrar abidesi Amazon, zirveye göz kırpıyor!

Bir diğer dünya devi markalardan olan ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, listede üçüncü sırasını korumaya devam etmiş. Amazon'un geçen seneye göre gösterdiği artış tam %53 oranında. Bu artış ile beraber Amazon, marka değerini 106,4 milyar dolara çıkarmış.

Rapora göre önümüzdeki 18 ay için bir planlama yapan ve bu planlama doğrultusunda ABD'de 100 bin kişilik yeni istihdam yaratmayı amaçlayan Amazon, önümüzdeki sene zirvenin yeni sahibi olabilir.