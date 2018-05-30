Dünyanın En Değerli Pasaportları: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Bildiğiniz gibi hemen hemen her yurt dışı seyahatinde pasaport olmazsa olmazımız haline geliyor. Peki dünya üzerindeki en güçlü ve hemen hemen her ülkeye girebilen ülke hangisi hiç düşündünüz mü? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Global Passport adlı web sitesi, her yıl dünyanın en değerli pasaportlarının bir listesini yapıyor. Listede birinci sırada bulunan ülke ise Asya'da bulunan Singapur. Bu bağlamda Singapur, 127 ülkeye vizesiz girebiliyor. Listede Singapur'un ardından ise ikinci sırada 121 ülkeye vizesiz girebilen teknoloji devi Güney Kore geliyor.

Listenin devamına bakacak olursak Almanya ve Japonya üçüncülüğü paylaşıyor. Türkiye'nin de vizesiz girebildiği ülke sayısı da azımsanacak gibi değil. 100 ülkenin bulunduğu listede, Türkiye pasaportu 45. sırada yer alıyor ve 72 ülkeye vizesiz giriş yapmaya olanak tanıyor.

Pasaport konusunda en bahtsız ülke ise Afganistan. Afganistan yalnızca 5 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Bunun haricinde listenin zirvesinde bulunan Singapur pasaportuyla 164 ülkeye vizeli ya da vizesiz giriş yapabiliyorken, Türkiye pasaportuyla 111 ülkeye vizeli ya da vizesiz ziyaret edebilirsiniz.