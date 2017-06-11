Dünyanın En Değerli Uluslararası Markaları Açıklandı!

Dünyanın önde gelen reklam ve pazarlama şirketlerinden Milliard Brown ve çatısı altında bulunduğu WPP grup, BrandZ En Değerli 100 Uluslararası Marka listesini açıkladı.

Dünya ekonomisine katkı sağlayan özel şirketler ve markalar, katkı sağladıkları bütçenin yanı sıra kendi değerleriyle de fazlasıyla önem taşıyor. Markaların elde ettiği değerleme, her ne kadar şirketlerin satışı gerçekleşmese de boyutunu belirtmek için ciddi önem taşıyor.

Bu markaların da değerlerini çeşitli araştırmalarla gerçekleştiren dünyanın en büyük reklam ve pazarlama stratejist şirketlerinden Milliard Brown ve bünyesinde bulunduğu WPP grup, her yıl geleneksel yayınladığı BrandZ Uluslararası En Değerli 100 Marka listesini yayınladı. Yayınlanan listede genel olarak ABD merkezli şirketler bulunurken, Riot Games gibi çeşitli oyun şirketlerini ve diğer Çin'in yerel birçok dev teknoloji şirketini bünyesinden Tencent ilk 10'da yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi listenin zirvesinde Google yer alırken Google'ı Apple ve Microsoft takip ediyor. Listenin ilk 10'u ise şu şekilde:

1- Google

2- Apple

3- Microsoft

4- Amazon

5- Facebook

6- AT&T

7- Visa

8- Tencent

9- IBM

10- Mc Donald's

Ayrıca listede yer alan 100 markanın tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.