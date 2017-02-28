Dünyanın En Derin Noktasındaki Kirlilik İnanılmaz Seviyede!

Dünyanın en derin noktası olan Mariana çukurunda yapılan incelemeler, insanoğlunun denizin binlerce metre derinlikteki kısımlarını bile kirletmeyi başardığını gözler önüne seriyor. Üstelik bu kirlilik öyle boyutlara ulaşmış ki, deniz canlılarının yaşamını tehdit ediyor.

Dünya üzerindeki kirlilik öyle bir hal aldı ki, yaklaşık 11 km derinliğinde olan ve dünyanın en derin noktası olarak kabul edilen Mariana Çukuru’nda yapılan araştırmada, burada bile çöp kalıntılarının olduğu keşfedildi. Plastik poşetler, metal kutular vb. birçok atık yüzeyin kilometrelerce altında bulunuyor. Ve temizlenmediği sürece, bu atık miktarı her geçen gün daha da artacak.

Örneğin plastikler, süper güçlü karbon-karbon bağlarından oluşur. Bu bağlar, organik organizmalar tarafından parçalanmaya yatkın değildir. Bu bağları yok edebilecek kadar evrimleşen materyalden doğada yeterince bulunmamaktadır.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Nature dergisinde yayınlanan bir makalede, dünyadaki en derin okyanus çukurlarının ikisinde yaşayan canlılar incelendi. Amphipod adı verilen küçük kabuklu deniz canlıları ise yağlı bir dokuya sahip oldukları için kusursuz araştırma örnekleriydi. Çünkü bu yağlı doku, sadece yağı değil, aynı zamanda yutulan tüm kimyasalları da depolar. Yapılan incelemeler sonucunda bu küçük kabuklu deniz canlılarının, dünyanın iki farklı kısmında ve yüzeyin binlerce metre altında yaşamalarına rağmen, “kalıcı organik kirletici” adı verilen şeyler tarafından kirletildiği anlaşıldı.

Bütün bu atığın okyanusun bu kadar derin kısımlarına nasıl ulaştığı ve buradaki kirliliğin nasıl oluştuğu konusunda birtakım teoriler olsa da kesin bir sonuca varılmış değil. Bununla birlikte tüm bu kirlilik okyanus canlılarının yaşamını da olumsuz yönde etkiliyor. Ve doğada yaşanan her olumsuzluk da er ya da geç insanoğlunu etkiliyor. Sonuç olarak umuyoruz ki, insanlık olarak sebep olduğumuz bu kirliliğin önüne geçmeyi başarır ve kendi gezegenimize daha fazla zarar vermekten vazgeçeriz.