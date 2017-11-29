Dünyanın En Derin Yerinde Yaşayan Bir Balık Türü Keşfedildi!

Derin deniz canlıları, gözlerimizin görmeye alıştığı yüzeydeki canlılardan oldukça farklılar. Orantısızlıkları ve vahşi görünümleriyle tarih öncesi bağlarını korumuşlardır. Peki en derinde yaşayan balık türü hangisi?

Dev çeneleri ve dişleri, tehditkar görünümleriyle okyanusun en derin noktalarında bambaşka bir ekosistemin garip parçaları onlar. Yaşamın ne kadar garipleşebileceğine dair, tarih öncesi devirlere dair önemli ispat niteliği taşıyorlar.

Uluslararası bir araştırmacı ekibi, okyanusun en derin noktasında yaşayan bir balık türünü keşfettiler. Mariana Kuyrukbalığı (Pseudoliparis swirei) olarak adlandırılan tür, yaklaşık 8.000 metre derinlikte yaşıyor:

Washington Üniversitesi görevlilerinden ve araştırmanın baş yazarı Mackenzie Gerringer, "Bu okyanus tabanına en yakın olan balık türüdür, resmi bir keşif yaptığımız için çok heyecanlıyız” açıklamasında bulundu. Ardından, “Böyle yüksek basınçlı ve farklı etmenlere sahip çevrede yaşamak için pek de uygun güce sahip görünmüyorlar, ancak son derece başarılılar” sözlerini sarf etti.

Kuyrukbalığı, San Juan Adası kıyılarına yakın derin deniz bölgelerinden birinde keşfedildi. Derin sularda gruplar halinde bir araya gelen balıklar, küçük kabuklular ve karideslerle besleniyorlar. Ancak hala yoğun su basıncı altında nasıl yaşadıkları bilinmiyor.

Bu derinlikteki su basıncı, baş parmak tırnağınıza bir filin oturmasıyla eş değer ölçüdedir. Sizce böylesine yumuşak görünümlü bir canlının orada yaşaması tuhaf değil mi?

Hatta bu derinlikteki canlıları yüzeye çıkartmak için gönderilen tuzakların su zeminine ulaşması tam 4 saat sürüyor.

Derin su organizmaları, insanların uzaydan daha az bildikleri derin denizleri tanıması için ipuçları sunabilirler.

Mariana Kuyrukbalığı hakkındaki detaylı araştırmalar devam ediyor.