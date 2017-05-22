Dünyanın En Düşük Hızlı Nötron Yıldızının Hızı Tespit Edildi

AX J1910.7+0917 isimli pulsar halindeki yıldız, 2011'de dikkatleri üzerine çekmişti. Kendi sınıfındaki yıldızlar arasında en düşük hızda olan bu yıldızın X-Ray ışınları salınımı konusunda gözlemler devam ediyor.

Avrupalı uzay bilimciler, AX J1910.7+0917 isimli pulsarın kendi sınıfında en yavaş dönen nesne olduğunu ortaya koyan bir çalışma yayınladılar. İtalya’da Ulusal Astrofizik Enstütüsü(INAF) tarafından yapılan çalışma, “arxiv.org”da yayınlandı. Kendi etrafında yüksek hızda dönerek kutup noktalarından evrene X-Ray parçacıklar saçan nötron yıldızlarına “pulsar” ismi veriliyor. 2001’de ASCA isimli Japon kozmoloji uydusu tarafından keşfedilen AX J1910.7+0917, kötü bir X-Ray kaynağı olarak sınıflandırılmıştı.

Yıldız, 2011’de ise NASA tarafından Chandra X-ray Gözlemcisi ile izlenmeye alındı. Yakın zamanda çalışmayı yapan INAF ekibinin lideri Lara Sidoli, “Buradaki yüksek kütleli X-Ray atım hareketlerini 2011’deki gözlemlerimiz sırasında keşfedebildik.” ifadesini kullandı. Bu dönemden beri gözler yıldızın üzerine çevrildi ve sonunda hızı hesaplanabildi. X-ray ışını spin periyodunun 36.200 saniye olduğu bulundu. AX J1910.7+0917 üzerine yapılacak araştırmalar devam ediyor. Bu yıldız W49 süpernovasının yakınlarında konumlanıyor. Yıldızın benzerlerinden neden bu kadar yavaş döndüğü hala keşfedilemedi. Ortaya atılan iddialardan biri rüzgar destekli bir pulsar atımına sahip olduğu yönünde. Ancak henüz bu teori doğrulanmadı. Sidoli ve ekibi, bu durumu aydınlatmaya çalışacaklar.