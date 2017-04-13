Dünyanın En En Nefret Edilen Ünlüleri-1

Elbette pek çok ünlüden nefret eden veya onları delicesine seven kişiler mevcut. Ancak listemizdeki kişiler, nefret edilmeyi sonuna dek hak ediyor !

Bazı ünlüler alçak gönüllülükleri ve kibar davranışları ile bilinir; bazıları ise küstahlıkları ve kendilerinden nefret ettiren davranışları ile. Biz ikinci grubun bazı üyelerini sizin için derledik.

Justin Bieber

İnsanlar bu ismi listede görmezler ise ciddi bir şaşkınlığa kapılırdı. Justin Bieber, hayranlarına karşı berbat tutumlar sergileyen ve kendisinden çok daha büyük yaştaki müzik otoritelerine küfürlerle duygularını ifade eden bir karakter.

Kim Kardashian

Ailesinin parası sayesinde ünlü olabilen Kim Kardashian, eskileri bir kenara bıraksak bıraksak bile Kenya West ile olan ilişkisi sonrasında büyük bir nefret kazandı. İki antipatik karakterin birbirini bulması son derece uyumluydu.

Kristen Stewart

Twilight serisinin yıldızı, öncelikle sevgilisi Robert Pattison'u filmin yönetmeni ile aldatmak ile kalmadı, kamuoyundan özür dilemeye bile tenezzül etmedi.

Ariana Grande

Nick TV kanalının ünlü siması, her fırsatta hayranlarını böcek gibi görerek ciddi bir antipatiye yol açıyor.

Anne Hathaway

Dark Knight Rises, Alice In Wonderland ve pek çok Nolan filminin yıldızı kendisiyle sohbet etmek isteyen hayranları "aşağılaması" ile ünlü.