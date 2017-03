Torrent dosyaları arasında oyun ve film alanında en eski torrent dosyaları açıklandı. The Pirate Bay'in 13. yılı şerefine eskiler tekrar hatırlanıyor.

Dünya üzerinde ün yapmış birkaç torrent sayfası bulunuyor. Bu torrent sayfaları, kullanıcılar tarafından beğenilmiş ve genellikle sorunsuz torrent arşivlerinin bulunduğu köklü siteler olarak dikkat çekiyorlar. Torrent denildiği zaman en eski sitelerden olan The Pirate Bay, içlerindeki en popüler olanlarından. Ha kapandı ha kapanacak derken sürekli bir savaşın içerisinde olan torrent siteleri arasında 2003 yılında yayın hayatına başlamış ve yaklaşık 13 yıldır elinde yer alan bir sitedir kendisi.

The Pirate Bay, açılışından 4419 gün sonra hala en sevilen Torrent sitelerinden birisi olmayı başardı. 20 Aralık 2003 yılında The Matrix’in ASCII sürümü için özel bir torrent dosyası oluşturarak en eski film dosyasını oluşturan The Pirate Bay, oyun sektöründe de en eski iki oyunla dikkat çekiyor. The Pirate Bay’in en eski oyunlarından birisi 29 Mart 2004 Prince of Percia oldu.

Prince of Percia’nın Xbox versiyonu dışında en eski oyun dosyalarından birisi de 30 Mart 2004’te Splinter Cell: Pandora Tomorrow olarak dikkat çekiyor. İki oyun için döneminin en sağlam oyunları demek sanırım yanlış olmaz.