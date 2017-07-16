Gelişen teknolojiyle birlikte silahlar da bu konuda paylarını alıyorlar. Su altında ateş edebilen silahlardan, parmak izi gerektiren silahlara kadar birçok gelişmiş silah bulunuyor.

Silah sanayisinde gelişmeler her gün artarak devam ediyor. Yeni silahlar, karşımıza bir çok yeni sistem ile çıkıyor ve farklı özelliklerle dikkat çekiyor. Dünyanın dört bir yanındaki askerler, James Bond filmlerinde görebileceğimiz türde fütüristik silahlar üretiyorlar ve test ediyorlar.

Sahip oldukları birçok özellik ile sektörün en gelişmiş silahlarından 16'sı:

16. CornerShot silahları, köşelerden atış yapma imkanı sunar

15. ADS, su altında kullanılmak üzere tasarlanmış bir saldırı tüfeğidir. Rus özel kuvvetleri tarafından kullanılıyor

14. Magpul FMG-9, bir dizüstü bilgisayar pilinin boyutunda dikdörtgen bir bloğa sahip makineli tüfektir

13. Teknik olarak bir silah değil, ancak Identilock, silahlara bağlanabilen ve geçerli parmak iziyle çalışmalarını sağlayan bir kittir

12. The Armatix iP1'i kimse size karşı kullanamaz. Parmak izi özellikli saatin, ateş edebilmek için namluya 25 cm yakınlıkta olması gerekir

11. TrackingPoint şirketi, menzili bir hedefe göre hesaplayan ve buna göre silahı optimize eden bir sisteme sahip. Bolt-Action .338 TP tüfeğinin fiyatı ise 50.000 dolar

10. Chiappa Rhino, ateş ettiğiniz zaman, geri tepmesi yukarıya değil de elinize doğru oluyor. Bu sayede de daha isabetli atış imkanı sunuyor

9. KRISS Vector atış sonrasında geri tepmeyi yüzde 60 oranında azaltıyor

8. FN Five-seven, birçok vücut zırhını delmesiyle ünlü bir tabancadır. O kadar güçlü ki, ABD vatandaşları bu tabanca için sadece spor mermisi alabiliyorlar

7. Bu tüfek ABD Savunma Bakanlığı tarafından geliştirildi. Ölümcül değil ve hedefleri kör edecek şekilde tasarlandı

6. Accuracy International, ordu ve polis kuvvetleri için son derece doğru tüfekler üreten bir İngiliz şirketidir. Şirketin silahları ise normal silahlardan daha sağlam ve özel bir yalıtımla yapılıyor

5. ZiP, silahı plastik kullanarak yeniden tasarlayan ve daha büyük mühimmat klipslerini takarak silahı özelleştirmek için alan bırakan yeni bir tabanca türüdür

4. XM25 CDTE, bomba atıcı bir silahtır. Ayrıca bombaların doğru zamanda patlamasını sağlar

3. AA12 Atchisson Saldırı Püskürtme Silahı, dakikada 300 atış yapabilen tam otomatik bir tüfektir. Aynı zamanda diğer av tüfeklerine kıyasla önemli bir geri tepme önleyicisine sahiptir

2. Kanada ordusu bu fütüristik tüfeği geliştiriyor. Standart bir yarı otomatik tüfeğin yanısıra av tüfeği özelliği de bulunuyor

1. Liberator, plastikten yapılmış 3B baskılı bir tabancadır. Tabancayı inşa etme planları çevrimiçi yayımlandı ve hala yapımı devam ediyor