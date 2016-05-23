Dünyanın En Genç Kraliçesiyle Tanışın

27 yaşındaki Jetsun Pema, dünyanın en genç yaşayan kraliçesi.

Biliyoruz, krallar kraliçeler yıkılalı çok oldu ancak hala bazı uzak Asya ülkelerinde bu tip yöneticiler bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni de Güneydoğu Asya'da bulunan Butan adlı ülkenin kraliçesi olan Jetsun Pema oldu. Pema, Kral Jigme Khesar Namgyal Wangchuck ile evlendiğinde 21 yaşındaydı.

Tarihler 2011 yılını gösterdiğinde Butan halkının isteğini kıramayan Kral Wangchuck, halkın içerisinden 21 yaşındaki Jetsun Pema adlı kadını seçerek evlendi. Çift evlendikten sonra, İngiltere'de sanat eğitimi gördü ve çeşitli faaliyetlerde bulundu. Hatta bir ara Türkiye'ye Kapadokya'ya ziyarete de geldiler.

Kral Jigme Khesar Namgyal Wangchuck, evlilikten bahsederken, bazen erken olduğunu düşündüğünü ancak doğru kişiyi bulunca zamanın bir önemi yok ifadelerini kullandı. İşte Dünyanın en genç kraliçesi: