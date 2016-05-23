Genç Milyarderler Zaman ve Paralarını Nasıl Harcıyorlar?

Henüz yirmili yaşlarında olmalarına rağmen milyar dolarlık bir servetin üzerine oturan gençlerin hayatı nasıl yaşadıklarına göz gezdirdik.

Yirmili yaşlarınızda milyarder olsaydınız, bunu nasıl karşılardınız? Normalde bu yaşlardaysanız derdiniz üniversite okuma, para kazanma veya gelecek kaygısı olur, ancak bugün sizlere göstereceğimiz bir kısım arkadaşımızın bu tarz durumlarla mücadele etmesine gerek yok. Çünkü kendileri, 7 nesil yetecek kadar zengin durumdalar. Hiç çalışmasalar bile yıllarca ellerindeki parayla ultra lüks bir hayat yaşayabilirler.

Bugün sizlere 27 yaşının altında dünyanın en genç 5 milyarderini listeleyeceğiz. Bu arkadaşların ellerindeki parayı nasıl harcadıklarına bakalım.

Dünyanın en genç milyarderi: Alexandra Andresen

Babası Johan Andresen’in yatırım bankacılığı çalışmaları sayesinde 1.3 milyar dolarlık bir servete sahip.

Şu anda 21 yaşında olan Alexandra, sağlam bir at binicisi ve en az dört atı bulunuyor.

Aynı zamanda Norveç’in dresaj takımının bir parçası.

21 yaşında gençliğinin baharında olan kardeşimiz, normal olarak arkadaşlarıyla dışarıda gezmekten hoşlanıyor. (Hesapların ondan olduğunu varsayıyorum.)

Alexandra, eğlencenin yanında spora da önem veriyor. Açık havada yürüyüş, kamp ve balıkçılık favorileri arasında.

Elbette kayak yapmanın yeri her zaman çok ayrı.

Bu yıl gittiği Hindistan’dan çok renkli görüntülerle geri döndü.

Aksiyonu seven bir kardeşimizdir.

Hayvanlara karşı ilgisi olan Alexandra’nın 22 yaşındaki ablasıyla birlikte baktığı 5 köpeği bulunuyor.

Milyarder abla: Katharina Andresen

Babaları 2005 yılında fonlarının çoğunu iki genç kız arasında eşit olarak bölüştürmüş. Katharina, Alexandra’dan bir yaş büyük ve en az onun kadar dolu bir hayat geçiriyor.

Alexandra kadar olmasa da Katharina’da at binmeyi seven bir genç.(Zengin olmanın sembolü oldu zaten)

En son moda trendlerini seven Katharina, çantalar başta olmak üzere pahalı eşyalar satın almayı çok seviyor.

Modanın yanı sıra, pahalı saç kesimleri ve makyaj tercihi ile adeta “ben zenginim” diyor.

Tıpkı kardeşi gibi köpeklerini çok seven Katharina, Bulldog cinsi köpeği Tycho’yu ayrı bir yerde tutuyor.

En Küçük Erkek Milyarder: Gustav Magnar Witzøe

23 yaşındaki genç 1.8 milyar dolarlık bir servetle Norveç’li somon firması Salmar’ın %47’sine sahip. Babası Gustav Witzoe tarafından hediye edilen bu servet, onu dünyanın en genç milyarderleri listesine sokmayı başarmış.

Tıpkı Katharina gibi modayı takip eden Witzoe, çeşitli Norveç moda defilelerinin ön sıralarında yer alıyor.

23 yaşında olmasına rağmen zenginliğin sembolü puro içmeyi ihmal etmeyen Witzoe, hayatı her zaman doruklarda yaşamayı seviyor.

Dövme sanatına ilgisi vardır.

Çıktığı tatillerde çok fazla para harcamayı sever.

Konserlerde her zaman birinci sınıf bilet alıyor.

Zengin sporu golfe karşı çok büyük ilgisi var.

Kendi emekleri ile zengin olan milyarder: John Collison

Burada önceden saydığım üç isim, babası sayesinde zengin olan isimler. Elbette bu onları kötüleyeceğimiz anlamına gelmez, ancak Collison’u diğerlerinden ayıracağım anlamına geliyor. Collison kendi emekleri ile milyarder olan bir genç.

27 yaşındaki İrlandalı girişimci, 2010 yılında kardeşi ile birlikte ödeme şirketi Stripe’ı kurdu. 2016 yılında kendi başlarına devam etmek isteyen kardeşlerin servetleri bu şekilde belli oldu. John’un şu an ki serveti 1.1 milyar dolar değerinde.

Collison şu anda Atlantik’ten uçmak gibi hobilerle ilgileniyor.

Teknolojik dehası ve maceraperest yaşam tarzına rağmen, küçük detaylardan da hoşlanabiliyor genç milyarderimiz.

En ünlü genç milyarder: Evan Spiegel

Snapchat’in kurucusu ve CEO’su Spiegel, 27 yaşında 3.5 milyar dolarlık serveti ile bu listedeki en zengin milyarder konumunda yer alıyor.

27 yaşındaki Spiegel sosyal medyada bir şeyler paylaşmayı pek sevmiyor, ancak dünyaca ünlü süper model ve eski Victoria Secret meleği eşi Miranda Kerr’in hesaplarından ara sıra onu görebiliyoruz.

Spiegel 2016’da dünyaca ünlü oyuncu Harrison Ford’a 12 milyon dolar değerinde bir ev hediye etmişti.

Bu listeye girecek bir sonraki milyarder neden siz olmayasınız? Özellikle son iki isimin yaptığı gibi kendi adımlarınızla bir yere geldiğini görmek çok güzel olurdu.