Dünyanın En Geniş Monitöründe Oyun Nasıl Oynanıyor?

Samsung’un ürettiği dünyanın en geniş monitörlerinden olan CHG90’da nasıl oyun oynandığına baktık.

Türkiye’de en çok 1920 x 1080 formatında çalışan 16:9 en-boy oranına sahip monitörler satılıyor. Dünya genelinde de 16:9 formatını benimseyen geliştiriciler, oyunlarını bu şekilde çıkarıyorlar. Bu format bizlere yetmediğinde ikinci veya üçüncü monitörleri alıyoruz. Bu sayede gerçekleştirmek istediğimiz şeyleri daha iyi yapabiliyoruz.

Hiç iki veya üç monitörde aynı anda oyun oynamaya çalıştınız mı? Monitörlerin çerçevelerinden dolayı hiçbir zaman istediğiniz görünümü vermeyen bu monitörler, haliyle moralinizi bozabiliyor. Samsung gibi üreticiler ise bu soruna çözüm bulmak için süper ultra geniş monitörler üretiyor.

Dünya üzerinde birkaç sayılı modeli bulunan bu geniş açılı monitörler arasında en ünlülerinden biri Samsung CHG90. Bu monitör tam tamına 32:9 oranında. Yani, iki tane 16:9 monitörle aynı boyuta sahip. Bugün sizlere böyle bir monitörde oyun oynamanın nasıl bir şey olduğunu göstermeye çalışacağım.

Yukarıdaki görsel, Samsung’un CHG90 monitörünün oyun performansını gösteriyor. Bu monitörler oyunların destekleme durumuna göre görselleri bozmazlar, aksine pek çok oyunda kamera açısını genişletirler. Daha fazla alanı görmenize olanak tanıyan bu monitörler, genelde her oyunu daha eğlenceli bir şekilde oynamanıza olanak tanıyor. Bu türe ait bir monitörün bazı online oyunlar için hile olduğunu da kabul etmek gerekiyor.

Normal bir oyuncu, FPS oyunu oynarken monitörünün izin verdiği düzeyde önünü görebilirken, süper ultra geniş monitörle oynarken bakış açınız çok daha fazla büyüyor. Hemen hemen insan gözünün gördüğü tüm açıları görmenizi sağlayan bu monitörler, rakibiniz sizi göremiyorken bile sizin onu görmenizi sağlayabilir.

GTA V, Battlefield 1 gibi oyunlarda kusursuza yakın performans gösteren bu monitör, HDR desteği sayesinde oyunları daha gerçekçi görmenize de olanak tanıyor. 144 Hz yenileme hızına sahip monitör, bu alanda da oyunculara büyük kolaylık sağlayabiliyor.

3480 x 1080p çözünürlüğüne sahip monitör, ne yazık ki her oyunda çok başarılı şekilde çalışmıyor. Şu anda piyasada en çok oynanan oyunlar arasında yer alan PUBG’yi oynadığınızda, oyun sorunsuz çalışabilmesi için sizi yakınlaştırıyor. Bu da yanların bir kazanç sağlamadığı gibi alt ve üstten kayıp olmasına neden oluyor.

Bu durum her ne kadar bir hataymış gibi gözükse de böyle bir monitör, PUBG tarzı oyunlarda hile yerine de kullanılabileceği için böyle bir karar alınmış olabilir. Çünkü siz rakibi 90 derecelik açıyla görebilirken, rakibiniz sizi 180 derecelik bir açıyla görebiliyor. (Açılar örnek amaçlı kullanılmıştır)

Samsung CHG90’la Oyun Oynanır mı?

Samsung’un veya diğer monitör üreticilerinin geniş ekrana sahip monitörlerinde oyun oynanabilir, ancak bu açıyı bazı oyunlar desteklemediği için sorunlarla karşılanabilir. Oyun, bu 32:9 en-boy oranını destekliyorsa oyunu büyük bir zevkle oynayabilirsiniz.