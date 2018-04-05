30’dan fazla insanın ölümüyle suçlanan ve hala bulunamayan ünlü seri katil Zodiac ve Zodiac’ın şifreli mesajlarını araştırması için bir yapay zeka görevlendirildi.

Zodiac, 20. yüzyılın en azılı seri katillerinin başında gelir. 1960’lı yıllardan sonra en az 37 insanın ölümünden sorumlu olan seri katil, günümüzde hala bulunamadı. Bütün bu süreçte kendisini yakalamaya çalışan polis departmanına şifreli mesajlar gönderen Zodiac, Z340 olarak bilinen harf ve soyut sembollerle dolu şifreli yazı sistemini kullandı.

İlk başlarda sık sık cinayetlerle adı anılan Zodiac, daha sonrasında nadiren ortaya çıkmaya başlamış, en sonunda yeni cinayet haberleri gelmemeye başlamıştı. Buna rağmen aradan geçen 50-60 yıllık sürede Zodiac’a ait bilgiler hala çözülemedi.

Onlarca yıldır sayısız polis, dedektif ve amatör araştırmacılardan sonra, Zodiac’ın şifreli mesajlarını çözüp kim olduğunu bulmaya hazırlanan yeni biri var. Zodiac’ın şifreli mesajlarını bir süper bilgisayarda yapay zekadan destek alarak çözmek isteyen yetkililer, bunun için yapay zeka ve kriptografi alanlarında uzman, California Üniversitesi Bilgi Bilimi Enstitüsü’nden Keven Knight tarafından programlanan CARMEL isimli yapay zekadan yardım alacaklar.

Şu ana kadar kimsenin çözemediği şifreli kodu çözmek için uğraşacak yapay zeka, bunun için Z340 simgelerini öğreniyor. CARMEL, bunun dışında Zodiac için yapılmış tüm belgesel ve içerikleri araştırmaya şimdiden başladı. Araştırmacılar, CARMEL’in Zodiac’ın gerçek kimliğini göstereceğine inanıyorlar. CARMEL, Zodiac gibi dünyanın en ünlü bulunamayan suçlularından birinin kimliğini ortaya çıkarırsa, suçluları ortaya çıkarma konusunda yapay zekalardan daha fazla yardım alınmaya başlanabilir.