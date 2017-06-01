Kuzey Kore, Apple'ın 'iPad' İsmini Kendi Tabletine Verdi

Diktatörlükle yönetilen Kuzey Kore'de satışa çıkan 'iPad' isimli tablet, Apple'ın 'iPad' ismini taşımasına rağmen Apple'dan tamamen bağımsız 100TL'lik ucuz tabletlere benzeyen bir yapıyla karşımıza çıkıyor.

Hepinizin bildiği gibi sırlarla dolu, insanların dünyadan haberdar olmadığı ve hem internet erişiminin hem de yaşamın kısıtlı olduğu diktatörlükle yönetilen Kuzey Kore'de akıllı telefonlar ve tabletler genellikle sivil halk tarafından kullanılamıyor. Hal böyle olunca da en berbat teknolojik ürünler bile Kuzey Kore'de yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Bu durumdan faydalanan Kuzey Kore, halkına satabileceği bir tablet geliştirdi.Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın ürettiği tabletlerin genel adı olan 'iPad' adını taşıyan bu tabletin hem Apple ile hiçbir alakası yok hem de Apple'ın iPad'inin özelliklerinden yanından bile geçemeyecek özelliklere sahip.

Kuzey Korelilerin büyük bir teknoloji devrimi olarak gördüğü bu tabletin dört çekirdekli 1.2GHz hızında çalışan bir işlemcisi, 1GB RAM'i ve 8GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca tableti öne çıkaran en büyük özelliği içinde sözlük dahil 40'tan fazla uygulamayı barındırıyor olması. Elbette milyonlarca uygulama içinde kaybolmuş bizlere bu rakam düşük gelse de Kuzey Koreliler için 40'tan fazla uygulama büyük bir nimet.

Küçük çaplı marketlerde satılan klavyeli tabir-i caiz ise 'dandik' tabletler gibi bir kılıfı ve ekranı olan bu tabletin ismi için ABD'li teknoloji devi Apple dava açmak istese bile Kuzey Kore kendini tüm dünyadan soyutlamış bir ülke olduğu için Apple'ın Kuzey Kore'yi dava edebileceği bir mahkeme ya da farklı bir yargı yolu yok.

Tam adı 'Ryonghung iPad' olan bu garip tablet çok yakında Kuzey Kore halkının beğenisine sunulacak.