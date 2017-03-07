Dünya büyük bir krizde. Küresel çatışmalar dalga dalga yayılıyor. Böylesi bir ortamda güçlü ordulara sahip olmak büyük bir avantaj. İşte dünyanın en güçlü 10 ordusu!

1-Türkiye

Şu anda aktif olarak çarpışmakta olan ordumuz, dünyanın en güçlüleri arasında. 410.000 aktif askeri olan Türk ordusu, 3.600 tanka, 1.000 savaş uçağına ve 18.2 milyar dolarlık savunma bütçesine sahip. Bu özellikler Türkiye’yi dünyanın en büyük tank sahibi ordularından biri yaparken, Doğu Akdeniz’in en güçlü ve kalabalık ordusu konumuna getiriyor. Denizaltı filosunun genişliği açısından da Türkiye dünyada birkaç büyük ülkeden sonra ilk sırada.

2-Birleşik Krallık

205.000 aktif askeriyle dünyanın en güçlü ordularından biri olan Birleşik Krallık, 405 tanka sahip. 908 savaş uçağı olan ülke, 225 adet nükleer başlığın da sahibi. Savunma bütçesi 53 ve 65 milyar dolar arasında.

3-Almanya

Savunma bütçesi 40 ve 45 milyar dolar arasında. 80 milyonluk nüfusu olan Almanya’nın 183.000 aktif askeri mevcut. 4 denizaltısı olan ülkenin, 408 tankı ve 710 hava savunma aracı var. Helikopter birimlerinin üstünlüğü nedeniyle NATO’da Doğu Avrupa’yı koruma sorumluluğu bu ülkede.

4-Güney Kore

Savunma bütçesi 33 ve 62 milyar dolar arasında. 49 milyonluk nüfusu olan Güney Kore’de 640.000 aktif asker var. 13 denizaltısı olan ülkenin, 2381 tankı ve 1400 hava savunma aracı var. Güney Kore bu özellikleri ile dünyanın en büyük 6. ordusu konumunda bulunuyor.

5-Fransa

Savunma bütçesi 43 milyar dolar olan Fransa, 66 milyonluk nüfusa sahip. 228.656 aktif askeri mevcut. 423 tankı ve 1203 hava savunma aracı var, ayrıca 300 nükleer başlığa sahip. Asker sayısı az olsa da orduları çok eğitimli ve operasyonlarda başarılı.

6-Japonya

Japonya’nın nüfusu yaklaşık 126 milyon. Aktif asker sayısı ise 247.000. Savunma bütçesi 41 ve 49 milyar dolar arasında. 767 tanka 1595 hava savunma aracına sahip.

7-Hindistan

Savunma bütçesi 50 milyar dolar olan Hindistan, 1.2 milyarlık nüfusa sahip. 1.3 milyon aktif askeri mevcut. 6000 tankı ve 2000 hava savunma aracı var. Ayrıca 100 nükleer başlığa sahip.

8-Çin

2.2 milyon kişilik ordu ile dünyanın en büyük ordusu Çin’de bulunuyor. Savunma bütçesi 126 ve 216 milyar dolar arasında. 9100 tankı ve 2800 hava savunma aracı var. Çin, ABD’den sonra en büyük denizaltı filosuna sahip ikinci ülke.

9-Rusya

Rusya’nın nüfusu yaklaşık 142 milyon, aktif asker sayısı ise 766.000. Savunma bütçesi 74 ve 84 milyar dolar arasında. 15.000 tankla dünyadaki en çok tanka sahip ordu konumunda olan Rus ordusu, 8.400 nükleer başlığa da sahip.

10-Amerika Birleşik Devletleri

ABD, 321 milyon kişinin yaşadığı bir ülke. 1.4 milyon kişi ABD ordusuna gönüllü olarak yazılmış durumda. Savunma bütçesi 601 ve 612 milyar dolar arasında. 13.000 uçağı ve 8.000 tankı var. 72 adet denizaltısı olan ordunun 7.500 adet nükleer başlığı var.