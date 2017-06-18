Dünyanın En Güçlü El Feneri, Galaxy S8'e Karşı!

Galaxy S8, bu kez enteresan bir sağlamlık testi ile karşı karşıya.

Özellikle Galaxy S8 gibi tüm sektörün dikkatini üzerine çeken ve sektörde zirveye oynayan bir telefon olmak, çeşitli dayanıklılık testlerinde de boy göstermek ve 'karizmayı çizdirmemek' adına bu testlerden başarı ile geçmek anlamına geliyor.

Hemen hemen her telefona uygulanan standart dayanıklılık testleri, iş bu tarz telefonlara geldiğinde sıradan kalıyor ve haliyle de karşımıza oldukça farklı testler çıkıyor. İşte bu haberimizde bahsedeceğimiz test de, o testlerden biri. Sizce bir Galaxy S8, el feneri karşısında ne derece dayanıklı kalabilir? Söz konusu sıradan bir el feneri ise sıkıntı yok. Fakat bu el feneri 2300 lümenlik, dünyanın en güçlü el fenerlerinden biri ise, işte o zaman iş biraz değişebilir.

Daha önceden iPhone 7, bu fener ile olan testinden sağlam çıkamamıştı. Sizce Galaxy S8 başarabilir mi?