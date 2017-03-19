Dünyanın En Güçlü El Feneri, iPhone 7'ye Karşı!

Bu zamana kadar çeşitli sağlamlık testlerinden başarı ile geçen iPhone 7, bir el fenerine boyun eğebilir mi?

Bu zamana kadar iPhone'lara birbirinden farklı pek çok sağlamlık testi yapılmıştı. Fakat şimdiye kadar gördüğümüz en enteresan testlerden biri bu olabilir.

Kullandığınız telefon el fenerine karşı dayanıklı mı? Evet yanlış okumadınız, el feneri. Bu soru kulağa saçma gelebilir ancak, piyasada öyle el fenerleri bulunuyor ki, yaydıkları ışık akısı bir kağıdı saniyeler içinde tutuşturmaya yetecek kadar olabilir. Hatta bu haberimizdeki el fenerini örnek alırsak; bir el feneri, bir iPhone'u eritecek kadar yüksek sıcaklıklara çıkan ışık akısı sağlayabilir.

4100 lümenlik, dünyanın en güçlü el fenerine karşısında iPhone 7 sizce sağ kalabilir mi?