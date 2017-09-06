Irma Kasırgası'na Ait Gerçekdışı Görüntüler Yayınlandı!

Atlas Okyanusu'nda bir canavar doğdu. Saatte 297 kilometre hızla esen Irma Kasırgası, gücüne güç katarak yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Yayınlanan son görüntüler ise uzmanları korkutuyor.

2017, dünyanın kuzeyi için hiç de rahat bir yıl olmadı. Art arda oluşan kasırgalar, fırtınalar ve beklenmedik doğa olayları, uzmanlara göre iklim değişikliklerinin habercisi. Geçtiğimiz hafta ABD’nin çoğu eyaletini sert bir şekilde vuran Harvey kasırgasının bilançosu oldukça ağır. Coğrafi koşullardan dolayı Atlas okyanusu üzerinde oluşan dev kasırgalar, karaya ulaşana dek güçleniyor ve Kuzey Amerika’yı vurmaya devam ediyor.

Saatte 297 kilometre hızla esen ve dünyanın bu zamana kadar gördüğü en şiddetli fırtınalarından birisi olduğu söylenen Irma Kasırgası, hesaplamalara göre Küba, Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko ve ABD’nin Flo Rida eyaletine doğru hareket edecek.

"5. kategoride bulunan kasırganın merkezi"

Uydular ve "kasırga avcısı" adı verilen meteorolojik araçlarla çekilen hayret verici görüntüler, fırtınanın gittikçe büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Atlas Okyanusu’ndaki fırtınaların oluşumundaki tipik özellik, suyun ısısın kasırgaların hava akışını desteklemesi. Elbette sular ısındıkça çok daha hızlı gelişen ve hareket eden kasırgalar görmek mümkün. Irma Kasırgası ise okyanusun en sıcak noktalarından birinde doğduğu için bir canavara evrilmiş durumda.

#Irma Kasırgasının Leeward Adaları'na doğru gerçekleşen hakerekini geocolor döngüsüyle izleyin"

2005 yılında oluşan Wilma Kasırgası, görüntülerdeki dev Irma Kasırgası’na en yakın boyutlara ve rüzgar hızına sahip son kasırgaydı. Tarihin en yıkıcı Atlantik kasırgası ise 1980’de kayıtlara geçen ve rüzgar hızı saatte 305 kilometre olan Allen Kasırgası.

Gerçekleşen kargalar arasındaki geçen vakti göz önünde bulundurursak, periyotların gittikçe sıklaştığını söyleyebiliriz. Uzmanların ve bizlerin temennisi ise söz konusu fırtınaların, yerleşim bölgelerine varmadan yön değiştirmeleri ya da şiddetlerini kaybetmeleri. Aksi takdirde can kayıpları artacak ve maddi hasarları telafi etmek güç olacak.

Irma Kasırgası'nın uzaydan görüntüsü: