Dünyanın En Güçlü Oyun Konsolu, Dizüstü Bilgisayarı Oldu

Dünyanın en güçlü oyun konsolu olarak ünlenen Xbox One X, üzerine eklenen ekran ve klavye ile dizüstü bilgisayar görünümüne sokuldu.

Dünyanın en güçlü oyun konsolu olan Xbox One X’i bir laptop gibi kullanmak ister miydiniz? 2017’nin yaz aylarında ortaya çıkan ve performans açısından gerçek 4K performansı vaat eden Xbox One X, Edward Zarick tarafından dizüstü bilgisayara dönüştürüldü.

Bu konuda Microsoft’tan bağımsız hareket eden Zarick, Xbox One X kasasını alıp, bunun üzerine içerisinde 21.5 inçlik bir ekranın da bulunduğu kendi kasasını ekliyor. Bununla birlikte konsolun üzerinde bir klavye ve ses düzeneği bulunduğu için elektriğin olduğu her yerde üst düzey oyunlar oynamaya hazır olabiliyorsunuz. Xbook One X ismiyle şu anda satın alınabilir olan bu kullanışlı cihaz, çok parası olan ve aynı şekilde tam anlamıyla bir oyun tutkunu olan insanlar için güzel bir tercih olarak gösterilebilir.

Düzenek çok iyi düşünülmüş gibi gözükse de 21.5 inçlik 1080p Full HD ekran, Xbox One X’in amacına hizmet etmiyor. Bazı oyunlarda 4K kalitesinde çözünürlük veren Xbox One X’in bu kadar kalitesiz bir ekrana sahip olması sıkıntılı bir durum. Cihazın parası düşünüldüğünde 4K kalitesinde bir ekran kullanılabilirmiş. Zarick bu noktada çok abartılı gelir elde etme yoluna gitmek istemiş.

Cihaza hemen sahip olmak isterseniz 1TB depolama alanına sahip Xbox One X’i 2500 dolar+150 dolar kargo ücreti karşılığında satın alabiliyorsunuz. Yaklaşık 500 dolar civarında olan Xbox One X’e ne ekledin de bu kadar pahalı oldu demek istiyorum ama satın alacak kişiler bunu kesinlikle sorgulayacaklardır. Bana kalırsa fikir güzel, ancak bunu gerçeğe dönüştürme şekli yanlış.