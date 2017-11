4K kalitede oyunları desteklemesi için çıkartılan Xbox One X, Türkiye'de 2699 TL'ye satışa sunuldu.

Dünyanın en güçlü oyun konsolu Xbox One X, bir süredir devam eden ön siparişlerin ardından Türkiye’de satışa sunuldu. PlayStation 4 Pro’nun aksine gerçek 4K teknolojisini sunan yeni konsol, önceden Xbox One için satın aldığınız oyunları daha yüksek kalitede oynatabiliyor. Titanfall 2 gibi destek alan oyunları 4K’da oynayabileceğiniz Xbox One X’de bu işlemler için yeniden bir ücret ödemeniz gerekmiyor.

Yurt dışında 500 dolar, Türkiye’de ise 2,699 TL’den satışa sunulan Xbox One X, kutu içeriğinde 14 günlük Xbox Live Gold ve 30 günlük Xbox Game Pass aboneliği ile birlikte geliyor.

PlayStation 4 cephesi kadar çeşitli exculasive oyunları bulunmasa da, belli başlı sevilen oyunlara ev sahipliği yapan Xbox One cephesi, bundan sonra oyunlarını Xbox One X destekli çıkartacak. Elbette, bunu yaparken eski konsollarda da oyunlara sorunsuz bir şekilde erişebileceğiz.

Genelde 4K 60 FPS performansı sunan Xbox One X, donanım açısından dünyanın resmi olarak en güçlü konsolu konumunda yer alıyor.

Donanım

O kaliteli oyunlar açması için 6 Teraflop gücünde grafik birimi sunan konsol, 2.3 GHz hızında çalışan bir işlemci, 12 GB GDDR5 RAM ve 1 TB depolama birimiyle birlikte geliyor. 4K çözünürlüğün dışında 2K ve Full HD çözünürlükleri de destekleyen konsol, Türkiye pazarında neler yapabilecek merak ediliyor.

Ülkemizde PS4 egemenliği olsa da, Amerika’da kıran kırana bir konsol yarışı dönüyor. Bu sene oyun kısmında yine bekleneni veremeyen Xbox One X, 2018’de yepyeni exculasive oyunlarla çıkış yapacak gibi duruyor.