Dünyanın En Güçlü Pasaportuna Sahip Ülkeleri Belli Oldu!

Passport Index, dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkelerine ait bir liste yayınladı. Listenin tepesinde 159 ülkeye vizesiz gidebilen Singapur yer alıyor.

Ülkelerin pasaportlarının güçlerini birbirleriyle kıyaslayan Passport, Paraguay’ın Singapur’a yönelik kısıtlamalarını kaldırmasıyla Singapur’un, dünyanın en güçlü pasaportuna sahip olduğunu açıkladı. Böylelikle ilk kez bir Asya ülkesi, dünyanın en güçlü pasaportuna sahip olmuş oldu.

Toplam 3.4 milyon nüfusa sahip olan Singapur, 159 ülkeye vizesiz olarak seyahat edebiliyor. Listenin ikinci sırasında 158 ülkeye vizesiz seyahat edebilen Almanya bulunurken 3. ve 4. sırada 157 ülkeye vizesiz giriş yapabilen İsveç ve Güney Kore bulunuyor.

Listenin geri kalanını ise ABD, Malezya, İrlanda ve Kanada takip ediyor. ABD’nin bu sıralarda kalmasında Türkiye ile vize başvurularının karşılıklı olarak askıya alınması etkili oldu.

104 ülkeye vizesiz giriş yapabilen Türkiye ise Nikaragua ile birlikte listenin 44. sırasında yer alıyor. Son sırada ise yalnızca 22 ülkeye vizesiz seyahat edebilen Afganistan bulunuyor.