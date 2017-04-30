Dünyanın En Güçlü ve Ölümcül 5 Füze Sistemi!

Gezegenimiz üzerinde en korkutucu silahlar hala nükleer bombalar olsalar da, bu tür silahları ve çok daha fazlasını barındıran füze sistemleri de bir o kadar dehşet verici.

Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz günlerde Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanmasına tepki olarak belirli bölgeleri Tomahawk füzeleriyle bombalamıştı. Tomahawk, birim başına yaklaşık 1 milyon dolar maliyeti ve 1500 kilometreye ulaşan menzili ile korku salsa da, dünya yüzeyinde ondan bile güçlü füze sistemleri mevcut. Söz konusu füze sistemleri, denizden, denizlerin altından ve karadan füze yollama becerisine sahip. Nükleer yapıları dahil olmak üzere pek çok başlık taşıyabilmeleri de cabası. Şimdi yavaş yavaş bu füzelere bir bakalım:

5- UGM-133 Trident ll

Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Lockheed Martin Space Systems tarafından üretilen ve nükleer başlıklarla donatılabilen füze sistemi, karadan olduğu gibi denizaltı birimlerinden ateşlenebiliyor. UGM-133 Trident II, dünyanın ilk stratejik füze sistemi olarak tanımlanıyor.

4- Tomahawk

Amerikalılar garip bir suçluluk duygusu içinde olmalı, zira helikopterlerine Apache ile Comanche ve füze sistemlerine Tomahawk gibi isimler veriyorlar. Tomahawk, geçmiş yüzyıllarda Kızılderililerin sahip olduğu sembollik taştan bir baltaydı. 2000 kilometreye yakın menzili bulunan silah, pek çok başlıkla donatılabildiği gibi destroyer ve uçak gemilerine de kolayca monte edilebiliyor.

3-DF-41

Çinlilerin uzun menzilli balistik füzesi nükleer başlıklarla donatılabildiği gibi Mach 25 hızında hareket edebiliyor, ayrıca14.000 kilometreye varan menzile sahip. Son derece caydırıcı bir mimari.

2-R-36

Soğuk savaş döneminde inşa edilen ve daha sonra pek çok geliştirmeye tabi tutulan Rus füze sistemi, 10 çeşit başlıkla donatılabildiği gibi 10.000 kilometreden fazla menzile sahip. Karadan karaya, karadan havaya ve denizaltılarından hedefe yöneltilebiliyor. Kesinlikle ürkütücü bir silah.

1-LGM-30 Minuteman:

Gelişmiş füze sistemi üç farklı nükleer başlıkla donatılabilirken, 13.000 kilometre menzile sahip. Karadan ve denizden ateşlenebiliyor. GSM sistemi sayesinde havadayken bile yönünü değiştirebiliyor ve hatta uzaktan kontrol edilebiliyor.