Güçlü X-Ray Makinesiyle Yapılan Kara Delik Deneyi Sonlandı!

Amerika Birleşik Devletleri, New Mexico'da bulunan "Sandia National Lab"de yapılan ve kara deliğin etrafını saran plazma üzerine bir model oluşturmak üzerine çalışılan Sandia Z deneyi sonlandı. Deneyin sonucu bilim insanlarını tatmin etmese de kara delikleri anlamada önemli bir adım atıldığı düşünülüyor.

Eğer kendinizi bir kara deliğin içinde bulursanız, muhtemelen ölürsünüz. Eğer kendinizi bir kara deliğin yakınında bulursanız da muhtemelen ölürsünüz. Bunun sebebi ise muhtemelen kara deliğin etrafında, kara deliğin yaydığı X-Ray ışınlarının oluşturduğu plazma tabakası olur. İşte bilim insanları bu plazma tabakasının tam anlamıyla yapısını anlayabilmek için Amerika Birleşik Devleri, New Mexico'da dünyanın en güçlü X-Ray cihazını kurarak bir "kara delik plazması" oluşturmaya çalıştılar.

"Sandia National Lab'de bulunan dünyanın en güçlü X-Ray cihazının bir görüntüsü"

New Mexico'da bulunan "Sandia National Lab"de yapılan ve adı "Sandia Z" konulan deneyler sonunda bitti. Kara deliklerin etrafında, kara deliklerin inanılmaz fazla olan yer çekimi gücünün atomlara X ışıması yapmasıyla oluşan bu sıcak plazma tabakasını yeniden oluşturmaya çalışan Sandia National Lab araştırmacılarının yaptıkları deneyler sona erdi. Deneylerle ilgili ilk makaleler de yayınlandı.

Görünüşe göre deneyler başarıyla tamamlansa da, araştırmacılar kara deliğin yarattığı plazma tabakasını birebir taklit edememişler. Zaten tespit edilmesi zor olan kara deliklerin X-ray ışımalarından tespit edilebildiği için, birebir seviyede cihazlar X ışıması yapmaya çalışsa da, kara deliğin ölçülemeyen kütlesi ve yer çekiminin plazmanın oluşumundaki fotonizasyonun (ışımaya maruz kalma) taklit edilememesi tam anlamıyla başarılı olamamış.

"Tahmini olarak Kara Deliklerin etrafında bulunduğu düşünülen Plasma katmanı"

Fakat Massachusetts Institute Of Technology(MIT) Araştırmacısı Lynn Matthews'a göre bu model daha sonraki kara delik araştırmalarında nasıl model yapılabileceğine dair çok önemli verilerin üretilmesini sağlamış. Kara deliklerle ilgili kütle ve yer çekimi hesaplarının gün geçtikçe keskinleştiği zaten biliniyor. Bu deneyin bu hesaplamalara ise zannedildiğinden daha fazla katkı sağladığı belirtiliyor. Kara delikler üzerine yapılan farklı araştırmalar gün geçtikçe devam ediyor. Bu deneyin aracılığıyla daha kesin plazma modellerinin de yapılacağının kesin olduğu düşünülürse, kara delikleri anlamaya her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Deneyin sonuçları üzerine yazılan makaleye de buradaki linkten ulaşabilirsiniz.