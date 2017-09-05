Dünyanın En Güzel 20 Ülkesi Küresel Bir Anketle Seçildi!

Dünyanın önde gelen turizm otoritelerinden Rough Guide tarafından internet üzerinden yapılan küresel bir anket sonuçlandı. Dünyanın en güzel ülkesi İskoçya seçilirken, ülkemiz ilk 20 içinde kendisine yer bulamadı.

Rough Guide, dünyayı gezmeden görebileceğiniz ve küresel turizmi destekleyen niteliğe sahip 35 yıllık bir kuruluş ve her yıl internet sitesi üzerinden “Dünya’nın En Güzel Ülkesi” anketi düzenliyor. Elbette olayı sığ bir şekilde deniz kum güneş turizmine dayandırmak hatalı olur. Çünkü doğal güzellikler, yaşanılabilirlik ve bir turistin ülkeden mutlu ayrılması da önemli kriterler arasında.



İskoçya'nın sarp kayalıkları

Şirketin web sitesinde İskoçya'nın tanımı şu şekilde yapılıyor: "Ve nihayet dünyanın en güzel ülkesi belli oldu. İskoçya'daki vahşi kumsalların, derin körfezlerin ve sarp kayalıkların dünyanın en güzel yerleri olduğunu kim inkar edebilir?”

Ülkemizin söz konusu 20 ülke arasına girememiş olması ne kadar üzücü olsa da, Türkiye’nin coğrafi zenginliğini bilen zaten biliyor. Ancak bu tarz anketler bir kez daha ispatlıyor ki bilenin sadece bilmesi yeterli değil, anlatması da gerekiyor. Şahsen bu noktada, ülkemizin tanıtım ve turizm imajı yönünden eksik yönlerinin yetkililerce tartışılması gerektiğini düşünüyorum.



Sümela Manastırı / Trabzon

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